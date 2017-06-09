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老人治灰指甲严重感染，家属气愤讨说法

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2017-06-09
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核心提示：最近，关于老年人求医被骗的新闻层出不穷，骗子们大都通过免费体检、产品体验、虚假宣传等方式来获取老人的信任，继而引导他们购买产品或者服务。虽然在很多年轻人看来，骗子的这些手法早就“OUT”了，但却不断有老人上当。不久前，南京的一位阿姨就掉进了某知名品牌修甲店的“陷阱”，花了冤枉钱不说，还引发了严重感染。

　　最近，关于老年人求医被骗的新闻层出不穷，骗子们大都通过免费体检、产品体验、虚假宣传等方式来获取老人的信任，继而引导他们购买产品或者服务。虽然在很多年轻人看来，骗子的这些手法早就“OUT”了，但却不断有老人上当。不久前，南京的一位阿姨就掉进了某知名品牌修甲店的“陷阱”，花了冤枉钱不说，还引发了严重感染。

　　

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　　（图据网络）

　　老人被告知患有灰指甲，花费千元引发严重感染

　　不久前，家住南京的刘女士回家看望姥姥，发现老人走路时一瘸一拐，起初以为是她的关节炎犯了，但仔细观察下才发现老人的左脚裹着厚厚的纱布。刘女士不顾姥姥的反对打开纱布，顿时被吓了一跳，老人的脚已经肿胀发脓，惨不忍睹！在刘女士的反复追问下，老人才断断续续说出了自己这一周来的经历。

　　一周前，刘女士的姥姥孙阿姨在去菜市场的途中，被一家L品牌连锁修甲店的工作人员拉进了店里。店主告诉孙阿姨，店里正在搞感恩回馈，只要办理会员，就能享受免费的泡脚和修脚服务。架不住好几个人的软磨硬泡，孙阿姨最终办理了一张会员卡，成为了这家店的“VIP”会员。随后，店主确实给孙阿姨提供了一次免费的泡脚和修脚服务，但在这个过程中，负责修脚的员工却告诉孙阿姨，她患上了灰指甲，并且反复强调这种病要抓紧治疗，否则可能导致截肢。

　　

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　　对灰指甲了解不多的孙阿姨顿时没了主意，赶紧向店主询问治疗的办法。一旁的店主随即告诉她，自己就能治灰指甲，而且是“祖传秘方”，治一个好一个，保证不会复发。最后，孙阿姨在这家店里交了1000多块钱，敷上了店主口中的祖传良药。但没想到才两三天的功夫，就觉得脚疼得厉害，走路都受到了影响。不过她硬是咬牙坚持了下来，直到外甥女来探望，才让这场骗局浮出水面。

　　家属和店家各执一词，灰指甲究竟该用什么药？

　　孙阿姨患有20多年的糖尿病，最怕的就是感染，所以家人在得知情况后异常气愤，一起来到店里讨要说法。根据孙阿姨家人的介绍，老人由于患有糖尿病，双脚部分皮肤有溃疡伤痕，但这根本就不是灰指甲，店家是为了赚钱才欺骗老人，而且店主提供的灰指甲药物使用后产生了严重的感染，因此其成分也很值得怀疑。对此，商家的解释是，孙阿姨当时确实已经感染了灰指甲，自己给她用的药也全部是老中医开的方子，已经治好了很多人的灰指甲。发生感染，是因为老人没有听从叮嘱按时来店里换药引起的。

　　

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　　双方各执一词，争论不下，最后只能致电卫生局，希望他们能出面解决。执法人员到场后，表示将就此事展开详细的调查取证，同时也提醒广大市民，治疗灰指甲一定要选择正规药物，千万不要偏信一些小门头的宣传。

　　灰指甲的危害虽然很大，但也不该将其妖魔化，只要治疗及时、药物有效，它完全可以治好。记者也建议市民在生活中多了解一些关于灰指甲的知识，并多与家人和朋友分享，既能做到及时发现、及时治疗，又能避免因为缺乏必要的常识掉入骗子的圈套。

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