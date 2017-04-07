39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 药界动态 > 医药资讯 > 正文
综合
问医生

肥胖症治疗方案有哪些

新闻文章排行榜
2017-04-07
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：肥胖症成为了现代人的一种弊病，预防肥胖和减肥成为了时代的课题。而现在的减肥方法越来越多。但是还是要根据每个人的体质而采取不一样的措施。

　　肥胖症成为了现代人的一种弊病，预防肥胖和减肥成为了时代的课题。而现在的减肥方法越来越多。但是还是要根据每个人的体质而采取不一样的措施。那么，对于一般的肥胖症治疗方案有哪些呢，下面就一起通过文章来了解下吧。

　　1 营养治疗与运动治疗

　　对于肥胖症治疗方案有哪些这一问题，营养饮食专家建议进行营养与运动相结合的治疗方案，应该在专业医生指导下进行规范的治疗。控制饮食将摄入的能量总量限制在1000-1500kcal/天，减少脂肪摄入，脂肪摄入量应为总能量的25％-35％，饮食中富含水果和蔬菜、膳食纤维；以瘦肉和植物蛋白作为蛋白源。减肥膳食中应有充足的优质蛋白质，除了补充必要的营养物质，还需要补充必要的维生素、矿物质及充足的水分。还要改变饮食习惯，在吃东西时需要细嚼慢咽，这样可以减慢营养物质吸收，控制能量摄入。饮食控制目标是每月体重下降控制在0.5～1公斤左右，6个月体重下降7-8％。肥胖患者在专门的营养师指导下制定严格的饮食计划。

　　

　　运动治疗本身可以减少大约3％的体重，联合控制饮食，减肥效果更好。运动时，肌肉组织对脂肪酸和葡萄糖的利用大大增加，使得多余的糖只能用来供能，而无法转变为脂肪而贮存。同时随着能量消耗的增多，贮存的脂肪组织被“动员”起来燃烧供能，体内的脂肪细胞缩小，因此减少了脂肪的形成和蓄积。由此可达到减肥的目的。减肥运动须强调科学性、合理性和个体化，要根据自身特点掌握适当的运动量与度。

　　2 药物治疗

　　对于大多数的肥胖症患者使用药物减肥一点也不陌生，尤其是现在市面上的减肥药物品种诸多，让减肥人士一时间难以选择。并且很多的减肥药物是通过减掉身体里的水分来到达减重的目的。而健康专家表明，想要正确的达到减肥目的就要选择正确的药物。如舒尔佳奥利司他。舒尔佳是CFDA批准的一种OTC类减肥药。奥利司他是作用于肠道脂肪酶的抑制剂，可抑制食物中的脂肪被吸收，是通过排油减肥，并非让服药者通过腹泻减肥。因为直接阻断了对食物中脂肪的吸收，人体摄入的热量低于消耗，体内脂肪便得到燃烧消耗，从而达到健康减重的目的。

　　以奥利司他为原料的制剂是不作用于大脑的减肥药，可用于治疗单纯肥胖和伴有“三高”危险因素的肥胖的长期治疗。国内外多项临床研究均证实其安全有效，且具有良好的耐受性，是安全的适合长期服用的减肥药。研究还表明，奥利司他可以改善与肥胖相关的心血管危险因子，如降低血压、调节血脂、改善血糖和胰岛素水平；降低与肥胖相关的其他疾病，如高胆固醇血症、2型糖尿病的发病率。

　　舒尔佳奥利司他胶囊属于药品，区别于市场上的减肥产品和保健品，药品经过大量的临床试验，其疗效、安全性等也是值得信赖的。

　　控制饮食、运动治疗和药物治疗是肥胖症治疗方案中常用的，也是比较安全有效的。患有肥胖症的患者平时应当多多注意饮食和运动方面。慢慢的减少食物。多做有氧运动和户外运动。最后祝大家身体健康，早日恢复苗条健康的身材。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈