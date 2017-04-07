肥胖症治疗方案有哪些

核心提示：肥胖症成为了现代人的一种弊病，预防肥胖和减肥成为了时代的课题。而现在的减肥方法越来越多。但是还是要根据每个人的体质而采取不一样的措施。

肥胖症成为了现代人的一种弊病，预防肥胖和减肥成为了时代的课题。而现在的减肥方法越来越多。但是还是要根据每个人的体质而采取不一样的措施。那么，对于一般的肥胖症治疗方案有哪些呢，下面就一起通过文章来了解下吧。

1 营养治疗与运动治疗

对于肥胖症治疗方案有哪些这一问题，营养饮食专家建议进行营养与运动相结合的治疗方案，应该在专业医生指导下进行规范的治疗。控制饮食将摄入的能量总量限制在1000-1500kcal/天，减少脂肪摄入，脂肪摄入量应为总能量的25％-35％，饮食中富含水果和蔬菜、膳食纤维；以瘦肉和植物蛋白作为蛋白源。减肥膳食中应有充足的优质蛋白质，除了补充必要的营养物质，还需要补充必要的维生素、矿物质及充足的水分。还要改变饮食习惯，在吃东西时需要细嚼慢咽，这样可以减慢营养物质吸收，控制能量摄入。饮食控制目标是每月体重下降控制在0.5～1公斤左右，6个月体重下降7-8％。肥胖患者在专门的营养师指导下制定严格的饮食计划。

运动治疗本身可以减少大约3％的体重，联合控制饮食，减肥效果更好。运动时，肌肉组织对脂肪酸和葡萄糖的利用大大增加，使得多余的糖只能用来供能，而无法转变为脂肪而贮存。同时随着能量消耗的增多，贮存的脂肪组织被“动员”起来燃烧供能，体内的脂肪细胞缩小，因此减少了脂肪的形成和蓄积。由此可达到减肥的目的。减肥运动须强调科学性、合理性和个体化，要根据自身特点掌握适当的运动量与度。

2 药物治疗

对于大多数的肥胖症患者使用药物减肥一点也不陌生，尤其是现在市面上的减肥药物品种诸多，让减肥人士一时间难以选择。并且很多的减肥药物是通过减掉身体里的水分来到达减重的目的。而健康专家表明，想要正确的达到减肥目的就要选择正确的药物。如舒尔佳奥利司他。舒尔佳是CFDA批准的一种OTC类减肥药。奥利司他是作用于肠道脂肪酶的抑制剂，可抑制食物中的脂肪被吸收，是通过排油减肥，并非让服药者通过腹泻减肥。因为直接阻断了对食物中脂肪的吸收，人体摄入的热量低于消耗，体内脂肪便得到燃烧消耗，从而达到健康减重的目的。

以奥利司他为原料的制剂是不作用于大脑的减肥药，可用于治疗单纯肥胖和伴有“三高”危险因素的肥胖的长期治疗。国内外多项临床研究均证实其安全有效，且具有良好的耐受性，是安全的适合长期服用的减肥药。研究还表明，奥利司他可以改善与肥胖相关的心血管危险因子，如降低血压、调节血脂、改善血糖和胰岛素水平；降低与肥胖相关的其他疾病，如高胆固醇血症、2型糖尿病的发病率。

舒尔佳奥利司他胶囊属于药品，区别于市场上的减肥产品和保健品，药品经过大量的临床试验，其疗效、安全性等也是值得信赖的。

控制饮食、运动治疗和药物治疗是肥胖症治疗方案中常用的，也是比较安全有效的。患有肥胖症的患者平时应当多多注意饮食和运动方面。慢慢的减少食物。多做有氧运动和户外运动。最后祝大家身体健康，早日恢复苗条健康的身材。