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金华有哪些好的男科医院

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2017-09-30
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核心提示：义乌欧亚男科医院医院坐落在义乌市稠州五叉路口11号。地理位置优越交通便利，环境优美。义乌欧亚男科医院医院是义乌专业的男科医院。结合了传统中医的理念和西医的诊疗设备，传统中医诊断，结果配合西医进行观察诊疗，在很多疑难杂症方面能达到标本兼治的效果。

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　　享誉国内的男科专家。在对男性包皮包茎、前列腺疾病、性功能障碍、生 殖泌尿感染等多中男性疾病的治疗有非常独到的经验和认识。并成功为众多男性患者解除了疑难问题。

　　皮肤科专家常年坐诊。节假日不休，为保证苏城每 一位患者就医提供方便。

　　★ 以人为本 人文医疗

　　义乌欧亚男科医院全面贯彻，人文医疗的经营理念，以人为本，融汇中西医，在弘扬祖国传统医学的基础上 又结合了现代西医的精髓精华。尽可能帮助患者诊疗所有疑难杂症。 医院有导医全程专业陪护，视患者如亲人;实行“一医一患一诊室”制度，贴心保护患者的隐私;开展“透明医疗”制度， 让患者朋友的每一分钱都花的清清楚楚，放心就医。

　　另外，医院为了缓解患者“看病难”问题，特别开设了网上挂号服务。免费专家咨询平台，24小时为义乌市民服务。义乌欧亚男科医院拥有免费车位，一方面患者随时就医。在线咨询>>

　　★ 温馨优雅的环境，创建舒适的健康家园

　　义乌欧亚男科医院从患者角度出发，对10000㎡整体环境进行了独具匠心的规划和建设，创造性地开设了文化氛围浓厚、配套设 施齐全的现代化就医环境，一切以人文医疗为核心，全心全意为义乌人打造全新的温馨、便捷、舒适的健康家园。

　　随着医疗改革的不断发展，迎着社会主义市场经济的不断前进的浪潮，义乌欧亚男科医院全体员工鉴定信念，以服务 姑苏百姓为神圣职责，永不动摇。东吴中西医结合医院始终以意识创新，管理科学，技术精湛，服务诚信为宗旨，与苏城百 姓共同携手，为了姑苏百姓的健康和幸福，社会和谐和美好共建健康和谐家园而努力。义乌欧亚男科医院深信必将很好的融汇于 这个大都市，给义乌这块美丽富饶的土地带来一片生气。义乌欧亚男科医院感谢您的关注！

　　★一医一患一诊室：医院诊疗中心严格施行“一医一患一诊室”制度，充分尊重患者的人格与尊严，全面保护患者隐私。

　　★绿色就医通道：设立导医台，倡导“亲情服务理念”，由专业医护人员负责患者接待、咨询和全程导诊，让您体验真正

　　绿色就医通道。

　　★无假日门诊：东吴中西医结合医院以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，专家全天坐诊时间为早8：00——晚

　　8：00节假日不休，尽可能方便患者就医。

　　★专家全程责任制：东吴中西医结合医院首推专家全程责任制，让患者的整个就医流程的每个环节都由专家亲自把关，对

　　患者全程负责，确保义乌百姓的健康和安全。

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