核心提示：金华哪个男科医院比较好，义乌欧亚男科医院是义乌专业男科医院，医院坐落于义乌市稠州五叉路口11号，医院内设前列腺诊疗中心、性功能障碍诊疗中心、生殖感染诊疗中心、生殖整形中心、微创男科六大诊疗中心。

金华哪个男科医院比较好，义乌欧亚男科医院是义乌专业男科医院，医院坐落于义乌市稠州五叉路口11号，医院内设前列腺诊疗中心、性功能障碍诊疗中心、生殖感染诊疗中心、生殖整形中心、微创男科六大诊疗中心。

义乌欧亚医院始终秉承“专业、规范，仁心、至善”的核心理念，历时八年，医院规模不断扩大，医疗设备不断完善，义乌欧亚医院已经以其学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出、专家团队强大的特色优势。医院曾多次派医术骨干去新加坡、美国、等发达国家权威医院进行参观、交流、学习等，以不断提升医院的医资力量。

前列腺诊疗中心

【诊疗范围】各种前列腺炎、前列腺增生(肥大)、前列腺痛、前列腺囊肿、前列腺结石、前列腺肿瘤等。

性功能障碍诊疗中心

义乌欧亚医院性功能障碍中心特别针对男性功能性障碍复杂的病因引进了美国“尼娃”检测系统、男性功能动态诊断系统、激素分泌检测系统、尿动力学分析仪等诊疗设备，对与性功能相关的激素水平、前列腺、勃起功能、阴茎血流量、血糖、血压等十多个项目进行全方位的检测，从而推出了“六位一体分型疗法”、“早泄背神经阻断疗法”、“夫妻集中训练疗法”、“阴茎假体植入”等系列化治疗技术，结合相应的心理和药物治疗，分型，辩证施治，已经使数万例性功能障碍患者获得康复。

【诊疗范围】各种原因引起的阳痿、早泄、性欲减退、性欲亢进、性交疼痛、遗精、不射精、逆行射精等。

生殖感染诊疗中心

义乌欧亚医院生殖感染诊疗中心，是义乌欧亚医院的重点建设科室之一。诊疗中心设有

【诊疗范围】睾丸、附睾、精囊、膀胱、包皮龟头等泌尿生殖系统炎症以及淋菌性尿道炎、非淋菌性尿道炎、疱疹、病毒疣、阴虱等常见生殖系传播疾病。

生殖整形诊疗中心

义乌欧亚医院生殖整形诊疗中心是浙江中韩男性生殖整形和性功能重建合作临床基地。

【诊疗范围】阴茎短小、阴茎过细、阴茎假体植入、尿道畸形、阴茎畸形、包皮过长、包茎等。

义乌欧亚医院在服务上以患者为中心，以优质的医疗服务于大众。医院推行网上在线、免挂号绿色通道以及24小时综合门诊部，富有经验的网络医生通过和患者进行免费的一对一的在线交谈，确定患者挂号的科室和预约就诊时间并随机生成一个就诊号码，患者到院后只需要报出就诊号码就可以在导医的带领下直接就诊治疗，免除了排队挂号的烦恼，并保护了患者的隐私，这一崭新的就诊模式已被其他医院效仿采用，推动了义乌医疗卫生事业的发展。

患者至上：将患者利益放在首位，充分尊重患者的人格与尊严、尊重患者的个人隐私权与知情同意权。充分体现对患者的尊重、理解和关怀。

绿色医疗：为患者就诊提供方便，实行"无假日门诊"，建立以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，实现全程导医服务的绿色通道， 全力营造舒适、温馨的绿色医疗花园， 建立诚 信、理解、和谐的医疗环境。

人文服务：视患者为亲人，营造高品位的人文关怀，从患者舒心、方便、安全、满意的服务出发，倡导"一患、一医、一护"的绿色护理，创建"无烟输液室"，开设 24 小时专家热线，定期健康回访等。