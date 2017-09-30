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金华有哪些男科医院？义乌欧亚男科医院坐落在义乌市稠州五叉路口11号。一场疾病会使得一个朝气的男人萎靡不振，一场疾病可以打乱我们对未来所有的计划。得了病必须及时治疗，判断医院好不好对于很多男性患者来说会显得非常爲难，义乌欧亚男科医院专家表示，专业的男科医院是哪家？

义乌欧亚男科医院——专业的男科医院

义乌欧亚男科医院以技术先进、诊疗规范、疗效确切成为义乌地区的男科“金”字招牌。值得一提的是，医院是义乌欧亚“最受患者欢迎的男科医院”。近几年，医院不仅成立了更加专业完善的男科诊疗中心，为男性提供科学、规范、专业的健康服务，至此，义乌欧亚男科医院作为“最受患者欢迎的男科医院”的形象更日益深入人心。

“患者能给予我们善治男科疾病且疗效卓著这一充分的认可，和我们长期以来注重引进新技术、凝聚强大的专家队伍、不遗余力地推广规范诊疗都密切相关。患者的肯定，也更坚定了我们做‘最专业的男科医院’的信心”。义乌欧亚男科医院专家如此表示。

【科室精细化细分诊治更具专业】

义乌欧亚男科医院男科共分前列腺疾病、生殖感染、性功能障碍、生殖整形、男性不育专项研究，根据不同类型的疾病，从病症、病因病理、危害、治疗、护理等方面进行专业细分，实现专病专治、精细化治疗。

【正规合理收费】

义乌欧亚男科医院为打造放心医院，认真的兑现每一个呼吁，特执行了四项项举措：首先，所有的收费项目严格执行物价局核准价，并上榜公示，接受社会监督;其次，所有医护人员执业许可证全部注册在医院，持证上岗，保障患者权益，再次，遵守廉政规定，不接受红包。欧亚医院看病价格合理放心，不存在高收费、乱收费等情况，医院严格遵守市物价局的规定，所以有关我院的费用问题，朋友们您可以完全扫除顾虑的

【以人为本，服务患者】

1.人文服务：医院还承担着外宾的诊疗任务，积极围绕以病人为中心的办院宗旨，不断改善来院患者的就医环境和员工的工作条件。视患者为亲人，营造高品位的人文关怀，从患者舒心、方便、安全、满意的服务出发。倡导“一患、一医、一护”的护理模式，开设24小时专家咨询热线，定期健康回访。建立诚信、舒适、和谐的医疗环境。

2.患者至上：将患者利益放在首位，充分尊重患者的人格与尊严、尊重患者的个人隐私权与知情同意权。充分体现对患者的尊重、理解和关怀。

3.绿色医疗：为方便患者就医特开设网上预约服务，同时实行“无假日医院”，为广大患者开通一条通往健康的绿色通道，就医更便捷更人性化。