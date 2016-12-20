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1、蔬菜、水果应反复冲洗后食用，时间允许的条件下可先用净水浸泡15——30分钟，再冲洗后食用，能削皮的水果要削皮。

2、晨练或其他体育活动，应选择空气清新的场所。

3、做好劳动防护，减少直接接触化工原料、油漆涂料、重金属盐类有害物。

4、注意房屋装修造成的污染。装修材料中含有甲醛、氨气、苯等系列有毒物质，其地面砖、大理石中还含有放射性物质，可造成人体多系统、多脏器损伤。房屋装修后应通风三个月后迁居，入住后也要保持经常通风。

5、保持情绪乐观，注意适时调节、减缓心理压力，工作、学习保持张弛有度。时刻保持一个乐观的心情。

西安白癜风专业医院哪里有？上面专家对此的介绍您都看明白了吧，白癜风的发病原因也是很多的，希望患者你积极认识，抓紧时间治疗。