核心提示：意外怀孕已经是常见的事情，随着社会的发展，现在的靓男靓女追求自由恋爱，性情开放，在懵懂的年纪，没有做措施意外发生，不得不进行无痛人流手术，对于女性来说费用并不是首先要考虑的因素。找一个正规有资质的妇科医院，选择安全可靠的无痛人流手术才能将人流的伤害降到较低。

意外怀孕已经是常见的事情，随着社会的发展，现在的靓男靓女追求自由恋爱，性情开放，在懵懂的年纪，没有做措施意外发生，不得不进行无痛人流手术，对于女性来说费用并不是首先要考虑的因素。找一个正规有资质的妇科医院，选择安全可靠的无痛人流手术才能将人流的伤害降到较低。

爱德华医院专家指出，无痛人流术的费用主要包括以下部分：

1、检查费：术前检查的费用主要取决于检查的项目，例如彩色B超检查、检验费、心电监护、麻醉费、麻药费等，完备的术前检查是手术安全的保障。大约包括：手术前的检查价格，手术费，手术后的医药费，各种检查监护的价格等。

2、术前治病：一般在手术前都要进行相关的检查，若是发现患有影响手术的急性炎症要及时进行治疗。术后根据患者的情况也要选择相应的消炎工作。所以，这个费用是由不同的患者决定的。

3、手术费：手术费用涉及到材料，环境，配套手术设备，监护仪器，麻醉，手术，配套医护人员等，不同医院费用差异主要体现在安全性和手术效果上。

4、人流方式的选择：选择不同的无痛人流方式产生的费用是占整个费用较多的，而费用较低的手术相对安全系数低下。所以，在选择无痛人流手术方式的术后一定要选择安全系数高，对身体伤害少的手术。患者还可以根据自己的怀孕周期，孕囊大小，人流次数，手术难度，综合自己的经济实力，选择适合的人流方式。

5、消炎费：术后消炎费用包括主要是术后消炎药物的费用。

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人流，不仅需要引起重视的是手术，人流前准备、人流后保养都是不可缺的。人流后如果保养不当，术后容易熬成感染，引起很多的妇科疾病，对女性而言就是从一个“火坑”跳到另一个“火坑”。那么，人流术后养护注意事项有哪些?

1、注意个人卫生：注意个人卫生洗澡以淋浴为宜，术后半月内不要坐浴，以免脏水进入阴道引起感染。居室向阳，通风，保持环境卫生。

2、观察出血情况：人流术后阴道流血超过一周以上，甚至伴有下腹痛、发热、白带混浊有臭味等异常表现，就应及时到医院复查诊治。

3、坚持做好避孕：人流术后卵巢和子宫功能逐渐恢复，卵巢按期徘卵。如果不坚持做好避孕、很快又会怀孕。因此，人流术后，应及早选择可靠的避孕措施，人流手术只能作为避孕失败后不得已而采取的一种补救手术，必须坚持以避孕为主，不能把人流手术当作避孕节育的措施。

4、注意休息，加强营养：人流术后应卧床休息2-3天，以后可下床活动，逐渐增加活动时间。在人流后半月内不要从事重体力劳动和下冷水劳动，避免受寒。注意增加营养，增强机体对疾病的抵抗力，促进受损器官的早日修复。人流术后，应多吃些鱼类、肉类、蛋类、豆类制品等蛋白质丰富的食物和富含维生素的新鲜蔬菜，以加快身体的康复。

5、保持外阴清洁：人流术后子宫口还没有完全闭合，子宫内膜也有一个修复的过程。在这段时间内，要特别注意保持外阴部的清洁卫生，所用的卫生巾等用品和内裤要勤洗勤换。人流术后若过早性交，易造成急性子宫内膜炎、盆腔炎，还可继发不孕。因此，人流术后一月内尽量不要有房事。

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温馨提示：人流对女性来说是谁也不愿意的，人流手术如果选择不当会对女性的身体造成很大的伤害，所以选择专业正规的医院进行人流手术，尽量减少伤害很重要，同时女性朋友在人流后一定要注意护理调养。

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