39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 乌鲁木齐爱德华医院 > 正文
综合
问医生

乌鲁木齐打胎

新闻文章排行榜
2016-12-20
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：意外怀孕已经是常见的事情，随着社会的发展，现在的靓男靓女追求自由恋爱，性情开放，在懵懂的年纪，没有做措施意外发生，不得不进行无痛人流手术，对于女性来说费用并不是首先要考虑的因素。找一个正规有资质的妇科医院，选择安全可靠的无痛人流手术才能将人流的伤害降到较低。

　　意外怀孕已经是常见的事情，随着社会的发展，现在的靓男靓女追求自由恋爱，性情开放，在懵懂的年纪，没有做措施意外发生，不得不进行无痛人流手术，对于女性来说费用并不是首先要考虑的因素。找一个正规有资质的妇科医院，选择安全可靠的无痛人流手术才能将人流的伤害降到较低。

　　爱德华医院专家指出，无痛人流术的费用主要包括以下部分：

　　1、检查费：术前检查的费用主要取决于检查的项目，例如彩色B超检查、检验费、心电监护、麻醉费、麻药费等，完备的术前检查是手术安全的保障。大约包括：手术前的检查价格，手术费，手术后的医药费，各种检查监护的价格等。

　　2、术前治病：一般在手术前都要进行相关的检查，若是发现患有影响手术的急性炎症要及时进行治疗。术后根据患者的情况也要选择相应的消炎工作。所以，这个费用是由不同的患者决定的。

　　3、手术费：手术费用涉及到材料，环境，配套手术设备，监护仪器，麻醉，手术，配套医护人员等，不同医院费用差异主要体现在安全性和手术效果上。

　　4、人流方式的选择：选择不同的无痛人流方式产生的费用是占整个费用较多的，而费用较低的手术相对安全系数低下。所以，在选择无痛人流手术方式的术后一定要选择安全系数高，对身体伤害少的手术。患者还可以根据自己的怀孕周期，孕囊大小，人流次数，手术难度，综合自己的经济实力，选择适合的人流方式。

　　5、消炎费：术后消炎费用包括主要是术后消炎药物的费用。

　　----看来看去不如直接问专家 点击左侧图片在线咨询专家----

　　人流，不仅需要引起重视的是手术，人流前准备、人流后保养都是不可缺的。人流后如果保养不当，术后容易熬成感染，引起很多的妇科疾病，对女性而言就是从一个“火坑”跳到另一个“火坑”。那么，人流术后养护注意事项有哪些?

　　1、注意个人卫生：注意个人卫生洗澡以淋浴为宜，术后半月内不要坐浴，以免脏水进入阴道引起感染。居室向阳，通风，保持环境卫生。

　　2、观察出血情况：人流术后阴道流血超过一周以上，甚至伴有下腹痛、发热、白带混浊有臭味等异常表现，就应及时到医院复查诊治。

　　3、坚持做好避孕：人流术后卵巢和子宫功能逐渐恢复，卵巢按期徘卵。如果不坚持做好避孕、很快又会怀孕。因此，人流术后，应及早选择可靠的避孕措施，人流手术只能作为避孕失败后不得已而采取的一种补救手术，必须坚持以避孕为主，不能把人流手术当作避孕节育的措施。

　　4、注意休息，加强营养：人流术后应卧床休息2-3天，以后可下床活动，逐渐增加活动时间。在人流后半月内不要从事重体力劳动和下冷水劳动，避免受寒。注意增加营养，增强机体对疾病的抵抗力，促进受损器官的早日修复。人流术后，应多吃些鱼类、肉类、蛋类、豆类制品等蛋白质丰富的食物和富含维生素的新鲜蔬菜，以加快身体的康复。

　　5、保持外阴清洁：人流术后子宫口还没有完全闭合，子宫内膜也有一个修复的过程。在这段时间内，要特别注意保持外阴部的清洁卫生，所用的卫生巾等用品和内裤要勤洗勤换。人流术后若过早性交，易造成急性子宫内膜炎、盆腔炎，还可继发不孕。因此，人流术后一月内尽量不要有房事。

　　◇◇乌鲁木齐爱德华医院 专业妇科 网上预约更便捷 点击图片咨询专家◇◇

　　温馨提示：人流对女性来说是谁也不愿意的，人流手术如果选择不当会对女性的身体造成很大的伤害，所以选择专业正规的医院进行人流手术，尽量减少伤害很重要，同时女性朋友在人流后一定要注意护理调养。

　　若想了解更多相关问题，请点击图片↓↓↓在线咨询

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答

推荐医院更多

39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈