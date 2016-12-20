乌鲁木齐哪家妇科医院好

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2016-12-20
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核心提示：妇科炎症是属于女性生殖器官最常见的疾病。除了刚出生的小孩子，其他女性都很容易受到妇科炎症的影响，妇科炎症又分为好几种类型，像宫颈炎、阴道炎、盆腔炎等等，很多女性并不了解这些妇科炎症，不管是什么妇科炎症都会不同程度的对女性身体造成伤害。那么爱德华医院妇科医生为大家介绍一下，常见的妇科炎症都有哪些?

　　妇科炎症是属于女性生殖器官最常见的疾病。除了刚出生的小孩子，其他女性都很容易受到妇科炎症的影响，妇科炎症又分为好几种类型，像宫颈炎、阴道炎、盆腔炎等等，很多女性并不了解这些妇科炎症，不管是什么妇科炎症都会不同程度的对女性身体造成伤害。那么爱德华医院妇科医生为大家介绍一下，常见的妇科炎症都有哪些?

　　【常见妇科炎症有哪些】

　　1、阴道炎　　阴道炎包括比较常见的霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、细菌性阴道炎，还有老年性阴道炎。阴道炎的主要症状都是白带异常、外阴瘙痒。

　　2、宫颈炎　　临床上把宫颈炎分为慢性宫颈炎和急性宫颈炎，常见的宫颈糜烂属于慢性宫颈炎，宫颈肥大、宫颈息肉等则属于急性宫颈炎。

　　3、盆腔炎　　白带异常、月经不规律都是盆腔炎的表现，发病时下腹会伴有疼痛发热，会引起身体不适感，甚至会引起发烧、食欲不振等情况。按其发病过程、临床表现可分为急性与慢性两种。

　　4、附件炎　　女性内生殖器官中，输卵管、卵巢被称为子宫附件。在盆腔器官炎症中，以输卵管炎最常见，由于解剖部位相互邻近的关系，往往输卵管炎，卵巢炎、盆腔腹膜炎同时并存且相互影响。

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　　【常见妇科炎症症状】

　　1.下腹包块：妇科疾病最常见的症状是下腹包块，可来自泌尿道、肠道、腹壁和腹腔。

　　2.阴道出血：常见的阴道出血有不规则的阴道出血、点滴阴道出血、月经中间阴道出血、停经后阴道出血、长期持续性的阴道出血以及性生活后阴道出血等。

　　3.子宫增大：如子宫畸形、子宫积脓、子宫肌瘤及子宫恶性肿瘤等常见的子宫增大。

　　4.异常白带：如果生殖道出现炎症或癌变时，白带量明显增多，且性状也有改变。

　　5.附件区包块：宫外孕、炎症包块、卵巢良性肿瘤、卵巢恶性肿瘤及卵巢巧克力囊肿等常见的附件区包块。

　　6.下腹痛：大多数下腹正中疼痛可由子宫病变引起。

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　　温馨提示：通过上面的介绍，想信您一定对妇科炎症有一定的了解，妇科炎症并不一定是单独产生的，有些会引起交叉感染，在日常生活中，女性应该注意自身与性生活的清洁卫生，平时要多关注妇科炎症方面的知识，对于这种疾病要做到以预防为主，定期做妇科检查，养成好的生活习惯，在感到自己身体出现不适症状时，应该及时检查和治疗，以免对生活和工作造成不便。

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