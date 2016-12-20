核心提示：很多女性朋友对于意外怀孕都会选择做无痛人流，那么应该如何选择无痛人流的时间呢?很多女性朋友认为人流越早做就越好，如果这样只能说明您对人流并不清楚，女性做无痛人流的时间并非越早越好，而需要在一定的时间范围内进行。

很多女性朋友对于意外怀孕都会选择做无痛人流，那么应该如何选择无痛人流的时间呢?很多女性朋友认为人流越早做就越好，如果这样只能说明您对人流并不清楚，女性做无痛人流的时间并非越早越好，而需要在一定的时间范围内进行。

在怀孕35天之前胚胎刚发育，在子宫内还比较小，这个时间进行人流手术，会导致空吸、漏吸等情况的发生，从而导致人流手术的失败或流产不全。

在怀孕后35-60天左右做人流较好，这段时间里的虽然孕囊较小，手术过程会相对安全，术后女性身体恢复所用的时间也就越短。在妊娠60天以内都可以进行人流手术的，在怀孕35-60天以内进行手术是越早手术越好。

在怀孕超过了70天的话，会增加手术的难度，因为怀孕的天数过长，孕囊的体积变大，人流手术时很容易给身体造成伤害，术后身体恢复的时间长，术后出现感染的几率会加大。因此人们一定要把握好人流的较佳时间，千万别错过。

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人流手术都需要做哪些准备?

人流检查项目：人流术前检查(包括尿HCG、彩色B超确认怀孕、妇科常规、白带常规、血常规、心电图等)

人流手术费用：人流手术(实施MINI保宫无痛人流术、可视无痛人流术或微管可视无痛人流术)

术后消炎：术后用药、康复(术后个性化用药以抗感染、全面调理)

手术前应该注意哪些事项?

手术前3天禁止性生活，以免增加感染阴道炎的危险，手术当天先洗淋浴，着重清洗外阴部，注意不让水进入阴道，手术当日早上不要吃固体食物，可以喝点白开水，穿上便于穿脱的内裤和外裤，如有固定的医院病历也带上，出门前，要记得带几片卫生巾。

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乌鲁木齐爱德华医院引进MINI人流术，它是采用纳米微软管配合先进的静脉麻醉技术，在可视系统技术下由微软管准确的吸引胚胎组织，不伤及子宫其他部位，达到对子宫几乎0伤害。

爱德华【MINI人流技术亮点】

1，更严苛：根据手术标准建立净化手术室，拒绝细菌侵入;空气洁净度达99.98%。

2，更快捷：快速完成，不耽误工作和学习。

3，更完善：引进MINI人流术，提前十天解决意外烦恼，术式更趋完善。

4，更安全：引进智能取胚体系，能准确有效的去除胚囊，有效杜绝手术中的宫血逆流带来的伤害。

温馨提示：人流虽是小手术，但操作不当也会留下诸多隐患，为了自己的身体健康，做好手术前的准备工作，选择合适的人流时间，到专业的医院进行人流手术，这样才能更好地保证手术的顺利进行。

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