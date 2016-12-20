39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 乌鲁木齐爱德华医院 > 正文
综合
问医生

乌市人流那家强

新闻文章排行榜
2016-12-20
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：很多女性朋友对于意外怀孕都会选择做无痛人流，那么应该如何选择无痛人流的时间呢?很多女性朋友认为人流越早做就越好，如果这样只能说明您对人流并不清楚，女性做无痛人流的时间并非越早越好，而需要在一定的时间范围内进行。

　　很多女性朋友对于意外怀孕都会选择做无痛人流，那么应该如何选择无痛人流的时间呢?很多女性朋友认为人流越早做就越好，如果这样只能说明您对人流并不清楚，女性做无痛人流的时间并非越早越好，而需要在一定的时间范围内进行。

　　在怀孕35天之前胚胎刚发育，在子宫内还比较小，这个时间进行人流手术，会导致空吸、漏吸等情况的发生，从而导致人流手术的失败或流产不全。

　　在怀孕后35-60天左右做人流较好，这段时间里的虽然孕囊较小，手术过程会相对安全，术后女性身体恢复所用的时间也就越短。在妊娠60天以内都可以进行人流手术的，在怀孕35-60天以内进行手术是越早手术越好。

　　在怀孕超过了70天的话，会增加手术的难度，因为怀孕的天数过长，孕囊的体积变大，人流手术时很容易给身体造成伤害，术后身体恢复的时间长，术后出现感染的几率会加大。因此人们一定要把握好人流的较佳时间，千万别错过。

　　----看来看去不如直接问专家 点击悬浮图片在线咨询专家----

　　人流手术都需要做哪些准备?

　　人流检查项目：人流术前检查(包括尿HCG、彩色B超确认怀孕、妇科常规、白带常规、血常规、心电图等)

　　人流手术费用：人流手术(实施MINI保宫无痛人流术、可视无痛人流术或微管可视无痛人流术)

　　术后消炎：术后用药、康复(术后个性化用药以抗感染、全面调理)

　　手术前应该注意哪些事项?

　　手术前3天禁止性生活，以免增加感染阴道炎的危险，手术当天先洗淋浴，着重清洗外阴部，注意不让水进入阴道，手术当日早上不要吃固体食物，可以喝点白开水，穿上便于穿脱的内裤和外裤，如有固定的医院病历也带上，出门前，要记得带几片卫生巾。

　　◇◇乌鲁木齐爱德华医院 专业妇科 网上预约更便捷 点击图片咨询专家◇◇

　　乌鲁木齐爱德华医院引进MINI人流术，它是采用纳米微软管配合先进的静脉麻醉技术，在可视系统技术下由微软管准确的吸引胚胎组织，不伤及子宫其他部位，达到对子宫几乎0伤害。

　　爱德华【MINI人流技术亮点

　　1，更严苛：根据手术标准建立净化手术室，拒绝细菌侵入;空气洁净度达99.98%。

　　2，更快捷：快速完成，不耽误工作和学习。

　　3，更完善：引进MINI人流术，提前十天解决意外烦恼，术式更趋完善。

　　4，更安全：引进智能取胚体系，能准确有效的去除胚囊，有效杜绝手术中的宫血逆流带来的伤害。

　　温馨提示：人流虽是小手术，但操作不当也会留下诸多隐患，为了自己的身体健康，做好手术前的准备工作，选择合适的人流时间，到专业的医院进行人流手术，这样才能更好地保证手术的顺利进行。

　　若想了解更多相关问题，请点击图片↓↓↓在线咨询

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答

推荐医院更多

39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈