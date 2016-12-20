武汉治疗牛皮癣的专家

核心提示： 【武汉太医堂中医院〓治疗各种皮肤病疑难杂症◆医保定点◆医生“一对一亲诊”】您是否正在为牛皮癣反复不治而忧心忡忡?您是否正在苦恼为了花费众多牛皮癣还是还无起色而痛苦不堪?其实，治疗牛皮癣除了选择正规的医院治疗之外，生活中的护理也是重中之重，不仅可以使病情恢复更快，更可以大量的节约治疗费用。

来自武汉太医堂的名医推荐——韩宝正

追求健康、追求品质生活的如今，面对日益高发的皮肤病，该怎么办?哪家皮肤病医院更值得选择呢?从武汉太医堂中医院外络绎不绝的求诊人群，就可知人们在皮肤病的治疗上，对武汉太医堂的信赖有佳!作为华中皮肤病诊疗权威专科医院，以权威皮肤病诊疗专家——韩宝正的带领下，以高精治疗、人性医疗服务，中西医结合内外兼治皮肤顽疾，以更为贴心的服务，让您尽享健康的快乐!

在韩宝正专家的带领下，武汉太医堂的医护人员，坚持“规范、安全、有效”的诊疗宗旨，以先进的国际诊疗技术做后盾，全心全意地为广大皮肤病患者提供最专业、最优质的服务。

上乘智慧韩宝正：中西医结合，博采众长!

在武汉太医堂中医院，针对皮肤病的治疗，有丰富临床经验的韩宝正专家领衔亲诊，一对一的为前来医院求诊的皮肤病患者进行专业的诊断，留足充足时间与患者进行沟通，问诊不仓促，医患关系更加亲近，也更有利于皮肤病针对性的诊疗!

以韩宝正专家为首，在皮肤病的诊疗上，博采众长，广泛阅读中医典籍，善辩证论治，师古而不泥古，注重变通治疗，诊疗有创新，处方有特色。从传统中医总结出的病因、病理、调养方法等上乘智慧，与现代医疗技术相结合，综合治疗各种皮肤病，具有用药少，见效快，主治面广，标本兼治的治疗特色。

韩宝正主任贴心医疗服务，带您走出诊治误区!

在韩宝正主任的带来下，医院专业为患者朋友实行绿色就医服务流程，为每一位前来武汉太医堂就诊的患者朋友的疾病治疗进行“三次确诊制”、“首诊负责制”等，充分发挥诊疗、科学检测的优势，给疗效、康复以坚强的保障。

武汉太医堂中医院开创皮肤病“规范、绿色”诊疗时代，让广大患者走出皮肤病“乱治、滥治”误区，在韩宝正主任的带领下，凭借一流的专家队伍，确切显着的疗效，热情周到的服务，受到社会各界广泛赞誉和信赖!是患者们皮肤病诊疗的优质选择!

“选择武汉太医堂韩宝正主任，是我们大的幸运”

韩宝正以专业的皮肤病诊疗技术、特色的诊疗方式以及丰富的诊疗经验，赢得了来自广大患者朋友的共同关注，前来致谢的小董表示：“一直在寻找一种更加安全、高效的皮肤病治疗方式，但是每每都失望而归，在网上看到别的病友推荐韩宝正专家，我还心有疑虑，但韩宝正主任用亲切的问诊，检测，细致的中西医结合治疗，安全、高效解决我的病痛后，我不得不夸上一句‘赞’!”

刚刚从韩主任专家诊室里结束治疗的患者刘女士表示：“我也是听朋友介绍来这里的，朋友多年的牛皮癣在这里得到了康复，对韩主任是说的千好万好，来了才知道，的确和朋友所的一样。无论是问诊、检查或者治疗，韩主任都十分的耐心，对于我的疑问也会一一解答，不想以往医院的冷漠态度，让我感觉心中放心不少!如今，我已经经过几次治疗，效果十分的不错，中西医结合的治疗方案，安全又绿色，而且，皮肤更比以前健康、漂亮呢……”

无数的好评，无数的喜悦，是患者们对于武汉太医堂，对于韩宝正主任的信任，韩宝正主任表示，将一直坚持以患者为中心，实在康复患者皮肤病难题!

温馨提醒：武汉太医堂韩宝正主任提醒皮肤病患者，在日常的生活中请正确认识皮肤疾病，一旦发现不适，请选择正规医院、正规专家治疗，效果更显著，治疗服务品质也更加放心!为了帮助更多的患者了解皮肤疾病，武汉太医堂中医院专业开通网络咨询服务平台，24小时在线专家为您解答疾病难题，正确指导您的就医，为您的健康保驾护航!