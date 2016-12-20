39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 武汉太医堂中医院 > 正文
综合
问医生

武汉牛皮癣专家在线解答

新闻文章排行榜
2016-12-20
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　【武汉太医堂中医院〓治疗各种皮肤病疑难杂症◆医保定点◆医生“一对一亲诊”】武汉患者朱先生提问：我今年40岁，患有牛皮癣已经很长时间有四五年了，平时皮肤痒、脱皮厉害，请问治疗牛皮癣有啥好办法，吃药有用吗?光疗到底有没有效果?平时护理要注意些什么方面?

　　【武汉太医堂中医院〓治疗各种皮肤病疑难杂症◆医保定点◆医生“一对一亲诊”】武汉患者朱先生提问：我今年40岁，患有牛皮癣已经很长时间有四五年了，平时皮肤痒、脱皮厉害，请问治疗牛皮癣有啥好办法，吃药有用吗?光疗到底有没有效果?平时护理要注意些什么方面?

zj1

　　武汉太医堂中医院疑难皮肤病医生田德华主任解答：

　　在进行疾病的治疗之前，正规的了解疾病十分的重要!首先，我们需要了解到的是牛皮癣的具体发病类型，患者的身体素质，个人的病情也是影响牛皮癣治疗的重要因素，所以有的患者很短时间内就能治好，而有的患者用药治疗时间长其效果也不明显，具体的差别就在患者自身的病情上，只要患者选择专业正规的皮肤病诊疗机构，然后坚持进行科学的治疗，就能控制牛皮癣病情。找到具体的病因，让医生根据自己具体的情况选择合适的治疗方法和相应的治疗计划。同时一定要避免滥用药物治疗，那样只会造成病情反复发作，从而增加治疗难度。

　　药物涂抹无法治好：一般用一些药物涂抹进行治疗，有着一定的效果。对于牛皮癣很多的时候往往是从其表面的症状入手，随意的使用一些外用的药物，而不去真正的找寻其导致的根源，这样使牛皮癣的治疗之路越走越远。

　　光线的疗法有副作用易导致皮肤老化：这是对于较为短期的一种治疗的方式，有着副作用。这种只是针对短期的治疗，那如果是长期的使用这种方式，那风险是很大的，长期使用UVB的风险与在阳光下暴晒是一样的：皮肤癌和皮肤老化。这类疗法对皮肤会产生严重的副作用，为不明智的治疗方法。

　　平时护理需要注意以下几个方面：不要抓挠患处;注意不可用热水或者肥皂烫洗患处;在饮食方面要忌口：避免进食菠萝、榴莲、酒、竹笋、牛肉、鹅肉等易引起皮肤瘙痒的食物;保持心情舒畅平和，减轻压力，不可过于劳累;注意保暖，预防感冒;坚持治疗，坚定信心。

　　医生提醒：牛皮癣虽然在正常情况下不会引起威胁生命健康，但是给患者的皮肤和外在形象很严重的损害，选择正规有效的治疗方法是一方面，同时坚持治疗也是牛皮癣患者所必须要做到的。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答

推荐医院更多

39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈