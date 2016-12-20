武汉牛皮癣专家在线解答

核心提示： 【武汉太医堂中医院〓治疗各种皮肤病疑难杂症◆医保定点◆医生“一对一亲诊”】武汉患者朱先生提问：我今年40岁，患有牛皮癣已经很长时间有四五年了，平时皮肤痒、脱皮厉害，请问治疗牛皮癣有啥好办法，吃药有用吗?光疗到底有没有效果?平时护理要注意些什么方面?

【武汉太医堂中医院〓治疗各种皮肤病疑难杂症◆医保定点◆医生“一对一亲诊”】武汉患者朱先生提问：我今年40岁，患有牛皮癣已经很长时间有四五年了，平时皮肤痒、脱皮厉害，请问治疗牛皮癣有啥好办法，吃药有用吗?光疗到底有没有效果?平时护理要注意些什么方面?

武汉太医堂中医院疑难皮肤病医生田德华主任解答：

在进行疾病的治疗之前，正规的了解疾病十分的重要!首先，我们需要了解到的是牛皮癣的具体发病类型，患者的身体素质，个人的病情也是影响牛皮癣治疗的重要因素，所以有的患者很短时间内就能治好，而有的患者用药治疗时间长其效果也不明显，具体的差别就在患者自身的病情上，只要患者选择专业正规的皮肤病诊疗机构，然后坚持进行科学的治疗，就能控制牛皮癣病情。找到具体的病因，让医生根据自己具体的情况选择合适的治疗方法和相应的治疗计划。同时一定要避免滥用药物治疗，那样只会造成病情反复发作，从而增加治疗难度。

药物涂抹无法治好：一般用一些药物涂抹进行治疗，有着一定的效果。对于牛皮癣很多的时候往往是从其表面的症状入手，随意的使用一些外用的药物，而不去真正的找寻其导致的根源，这样使牛皮癣的治疗之路越走越远。

光线的疗法有副作用易导致皮肤老化：这是对于较为短期的一种治疗的方式，有着副作用。这种只是针对短期的治疗，那如果是长期的使用这种方式，那风险是很大的，长期使用UVB的风险与在阳光下暴晒是一样的：皮肤癌和皮肤老化。这类疗法对皮肤会产生严重的副作用，为不明智的治疗方法。

平时护理需要注意以下几个方面：不要抓挠患处;注意不可用热水或者肥皂烫洗患处;在饮食方面要忌口：避免进食菠萝、榴莲、酒、竹笋、牛肉、鹅肉等易引起皮肤瘙痒的食物;保持心情舒畅平和，减轻压力，不可过于劳累;注意保暖，预防感冒;坚持治疗，坚定信心。

医生提醒：牛皮癣虽然在正常情况下不会引起威胁生命健康，但是给患者的皮肤和外在形象很严重的损害，选择正规有效的治疗方法是一方面，同时坚持治疗也是牛皮癣患者所必须要做到的。