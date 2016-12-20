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武汉牛皮癣的治疗方法

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2016-12-20
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核心提示：　　【武汉太医堂中医院〓治疗各种皮肤病疑难杂症◆医保定点◆医生“一对一亲诊”】平时的感冒、发烧等毛病，我们都会选择去买点药回来吃，而且药物也是很多疾病临床上比较常见的治疗方法。而对牛皮癣这种顽固疾病来说，也需要配合药物的配合，不过由于治疗牛皮癣的药物有很多，所以很多患者很容易出现乱选乱治的状况。所以牛皮癣患者在药物治疗的选择上一定要谨慎。

　　【武汉太医堂中医院〓治疗各种皮肤病疑难杂症◆医保定点◆医生“一对一亲诊”】平时的感冒、发烧等毛病，我们都会选择去买点药回来吃，而且药物也是很多疾病临床上比较常见的治疗方法。而对牛皮癣这种顽固疾病来说，也需要配合药物的配合，不过由于治疗牛皮癣的药物有很多，所以很多患者很容易出现乱选乱治的状况。所以牛皮癣患者在药物治疗的选择上一定要谨慎。

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　　1、忌外用刺激性的药物：刺激性药物指的是在涂用此类药物之后，原先淡红的皮疹会逐渐变为鲜红色的皮疹，并出现水肿、糜烂、渗液，甚至还会出现许多新发的、更严重的皮疹，或者形成红皮病而危及到患者的生命。

　　2、忌内用抗肿瘤的药物：此类药物虽然存在着抑制细胞有丝分裂、消退皮疹的作用。但内用这一类药物的牛皮癣患者，一旦停药时不但会发生皮疹的“反跳”现象，而且会发生肝肾功能损害、骨髓功能受抑制、脱发等现象。不少患者使用此类药物后甚至会发生白血病、肝癌等恶性病变。

　　3、忌内用皮质类固醇激素药：内用此类药物后会使皮疹迅速减轻或消退，但停药后病情常会迅速复发。有的患者病情复发后，其症状会比以前更为严重。牛皮癣患者如多次或长期内用皮质类固醇激素，很容易发生不良反应，特别是易发生应激性消化性溃疡。其临床表现是：大量呕血、便血，严重时可危及生命。

　　牛皮癣患者一定要牢牢记住，治疗牛皮癣是不能乱用药的，否则自身的健康就会跟着遭罪。想要真正的解决牛皮癣，还是需要进行规范科学的进的医治。

　　三维异化联合疗法，科学解决牛皮癣

　　“三维异化联合疗法”是武汉太医堂中医院通过多名医师多年临床经验，引进的一项牛皮癣的科学治疗技术。该技术能够直接进入免疫细胞内部进行“根本”的治疗，阻断T细胞活化，遏制牛皮癣发病的关键环节，有着其他技术无可比拟的优势。同时在关键节点进行干预，利用机体自身的调控机制和能力，扶持和加强这种作用，避免长期大量用药和过度治疗对机体的伤害和不良影响。

　　医生提醒：在牛皮癣的治疗上，不要自行用药，很容易导致病情的加重，患者还需到正规的皮肤医院，在专业医生的治疗指导下，来合理用药，真正的解决牛皮癣问题。更多关于牛皮癣的治疗问题，可以咨询武汉太医堂中医院的在线医生，医生将提供满意解答。

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