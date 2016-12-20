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武汉中医治疗牛皮癣

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2016-12-20
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核心提示：　　【武汉太医堂中医院〓治疗各种皮肤病疑难杂症◆医保定点◆医生“一对一亲诊”】健康稳定的生活被忽然而至的牛皮癣打乱，一时之间大家肯定会不知所措，这时就很容易乱治乱用药导致错过了治疗的黄金契机，所以治疗牛皮癣患者一定要正确面对，遵循以下原则!

　　【武汉太医堂中医院〓治疗各种皮肤病疑难杂症◆医保定点◆医生“一对一亲诊”】健康稳定的生活被忽然而至的牛皮癣打乱，一时之间大家肯定会不知所措，这时就很容易乱治乱用药导致错过了治疗的黄金契机，所以治疗牛皮癣患者一定要正确面对，遵循以下原则!

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　　原则一、稳定心情，保持良好的心态

　　首先我们在面对牛皮癣的时候，我们一定要稳定心情以积极乐观的心态面对牛皮癣，临床经验表明，很多患者在牛皮癣进展期都有过慌乱、惧怕的心理，背负着沉重的思想包袱治疗是难以取得理想的治疗效果的。医生建议，患者要放松心情，以积极乐观的态度面对疾病才能早日康复。

　　原则二、拒绝偏方，接受规范治疗

　　牛皮癣是比较严重的疾病，患者患有牛皮癣时一定要注意接受科学的治疗，不要轻易的相信偏方等不科学的治疗方法。在牛皮癣进展期，患者心理脆弱，这个时候最容易出现病急乱投医的现象，医生提醒患者，不要轻信江湖游医的说辞，更不要迷信偏方，牛皮癣治 疗最重要的规范、对症，这也是康复的不二法门。

　　原则三、治疗与护理并重

　　我们在治疗的同时，日常的保健和护理也是比较重要的，而且如果护理得当的话，我们的治疗会有很大的帮助。护理的好坏会直接关系到牛皮癣的治疗效果。护理也是牛皮癣的一种辅助治疗方法，患者一定要重视起来，好的护理能够缩短治疗历程，达到早日康复的目的。具体护理方案患者可以根据自己的病情请主治医生为自己量身治疗，科学护理。

　　温馨提醒：牛皮癣的危害很大，但是可能很多的人都不知道，牛皮癣不仅仅是伤害我们的皮肤，也会带来一些非常严重的并发症，危害我们的身体，所以我们在发生牛皮癣的时候，要积极的进行治疗，才能维护身体健康。

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