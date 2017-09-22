核心提示：白癜风的发病是不分年龄的，不但成年人会患上白癜风，儿童和老人也会发生白癜风的病情，而老人作为特殊的白癜风人群，发病的几率比较高，想要去除掉老人的白癜风，需要选择合适的治疗方法。那么，老年人如何选择合适的白癜风治疗方法呢？恩施治疗白癜风到哪个效果好？

白癜风的发病是不分年龄的，不但成年人会患上白癜风，儿童和老人也会发生白癜风的病情，而老人作为特殊的白癜风人群，发病的几率比较高，想要去除掉老人的白癜风，需要选择合适的治疗方法。那么，老年人如何选择合适的白癜风治疗方法呢？恩施治疗白癜风到哪个效果好？

老年人的身体是比较虚弱的，而且各项生理功能都在减弱，身体的免疫系统正在下降，对外界的不良患者的抵抗能力就会变小，这样就使老年人更容易患上白癜风。因为这些原因，也使老年人的病情更加难治。

中西医结合，更加全面的治疗白癜风

北大医院根据对白癜风的临床治疗，采用了中医治疗白癜风的优秀理论和西医治疗白癜风的方法，综合而得出的中西医结合治疗白癜风的方法。中药药物能直接作用于病灶位置，避免了传统中医治疗有效成分容易流失带来的治疗时间长和见效慢的弊端，并利用西医的仪器提高表皮黑色素再生的数量，双向调节恢复机体正常的生理功能，从而达到治疗白癜风的目的。

正确护理和积极配合治疗

在老人接受白癜风的治疗过程中，家庭成员一定要多多支持和安慰老年白癜风患者，帮助老人确立良好的生活习惯和饮食习惯，经常锻炼身体，保证自己身体的活力，为白癜风的治疗提供良好的身体基础。另外白癜风的老人，一定要保持豁达的心，坚持治疗，积极的配合医生，这样才能取得比较好的治疗效果。

温馨提示：希望患者发病后及早进行专业的治疗，不要盲目选择治疗方法，以免治疗不当，加重病情。另外，治疗的同时建议患者做好护理工作，双管齐下才能更好的摆脱白癜风的困扰。