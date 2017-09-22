核心提示：白癜风是以局部或泛发性的黑色素细胞受损，导致皮肤出现黑色素脱失的疾病。白癜风形成以白色斑块为皮肤特征，然后再逐渐以此为基础弥漫。现今能引起白癜风的因素也很多，青少年在治疗白癜风的过程中要注意的事项有哪些？恩施治疗白癜风到哪里效果好？

白癜风是以局部或泛发性的黑色素细胞受损，导致皮肤出现黑色素脱失的疾病。白癜风形成以白色斑块为皮肤特征，然后再逐渐以此为基础弥漫。现今能引起白癜风的因素也很多，青少年在治疗白癜风的过程中要注意的事项有哪些？恩施治疗白癜风到哪里效果好？

1、患者要稳定情绪，保持良好乐观的心态。这是因为不良负面情绪可导致身体内分泌失调、免疫系统紊乱，进而对青少年白癜风患者的病情产生不良影响，甚至加重青少年白癜风患者的病情，对此，建议青少年白癜风患者保持良好、乐观、积极的心态面对白癜风疾病，远离负面情绪的干扰。

2、生活规律，规划一日三餐，合理安排作息时间。青少年患者应合理饮食，到达身体营养均衡，避免因青少年偏食等不良饮食习惯加重白癜风。忌食辛辣和刺激性食物，忌烟戒酒，少吃维生素C很丰富的食物，可多吃豆制类、坚果类、动物肝脏等食物。

3、养成良好的日常生活习惯。外出要避免长时间的在阳光下晒着，衣服要穿宽松适身，尤其是内衣裤和腰带更要宽松的，同时贴身衣物应该选用棉质类不要选纤维的。洗澡时更不要用力搓擦，免疫伤害皮肤。

温馨提示：青少年白癜风患者在做日常护理的同时，也不要忘记及时的到正规的医院治疗白癜风。医生也表示，盲目的治疗会导致白癜风病情的加重，因此，青少年在治疗白癜风时要慎重。选择正规医院治疗，是白癜风去除的关键。