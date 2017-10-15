核心提示：武汉女性尖锐湿疣的治疗，尖锐湿疣是可以发病在任何的一个人群身体上的，现在人们对于性的开放认识，导致了不少的女性朋友们患上了尖锐湿疣，因此女性朋友们在患上尖锐湿疣要好好的进行护理治疗，这样才可以减轻疾病带来的痛苦，下面是武汉治尖锐湿疣专家的相关介绍：

武汉女性尖锐湿疣的治疗，尖锐湿疣是可以发病在任何的一个人群身体上的，现在人们对于性的开放认识，导致了不少的女性朋友们患上了尖锐湿疣，因此女性朋友们在患上尖锐湿疣要好好的进行护理治疗，这样才可以减轻疾病带来的痛苦，下面是武汉治尖锐湿疣专家的相关介绍：

1、上完厕所请记得由前往后擦，因为肛门可能会带来不少细菌，所以如厕后请不要由肛门擦到阴部，才能减少感染的机会。

2、不要冲洗阴道，因为阴道有自清的功能，如果刻意冲洗反而不利。

3、内裤的洗涤以温和的肥皂手洗，不要用强效的洗衣粉或洗衣机。

4、穿棉质内裤，尽量不要穿尼龙、合成纤维的质料，才能保持通风、透气。所以牛仔裤也要少穿，多穿裙子或是西装裤。

5、饮食改变增强免疫力可避免常常感染霉菌，如少吃淀粉类、糖类以及刺激性的食物(例如酒、辛辣物、油炸类)，多吃蔬菜水果类，水份要充足。