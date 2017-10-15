核心提示：武汉治疗尖锐湿疣的疗法哪家医院好？尖锐湿疣是性传播疾病中比较常见的一种，尖锐湿疣主要是通过性传播感染的疾病，会感染人类的皮肤和表层黏膜，由于尖锐湿疣的危害性比较大，所以发病后要及时治疗。那么武汉治疗尖锐湿疣去什么医院好？下面听听专家的详细讲解。

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以往采用传统疗法治疗所需时间会很长，少则3到4个月，多则大半年到一两年，而且治好后复发率很高。可快速治好尖锐湿疣、并 复发，治疗所需时间通常在正规治疗1周-3个月不等，症状轻者可很快治，治疗重症者则所需时间稍长。

治疗尖锐湿疣安全无痛、 、无耐药性、不损伤正常组织，尖锐湿疣清除率高，显著抗复发。可用于各种尖锐湿疣患者，尤其是其他疗法无效，反复发作、久治不愈的尖锐湿疣患者。

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