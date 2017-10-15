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武汉尖锐湿疣都有哪些症状？

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2017-10-15武汉黄浦中西医结合医院
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核心提示：武汉尖锐湿疣都有哪些症状？了解尖锐湿疣的症状是非常重要的，因为只有了解了尖锐湿疣症状才能及时的发现尖锐湿疣，才能更早的治好，以免尖锐湿疣反复发作，最后造成更大的痛苦，所以说，了解尖锐湿疣都有哪些症状十分重要，下面我们就来详细的了解一下。

　　武汉尖锐湿疣都有哪些症状？了解尖锐湿疣的症状是非常重要的，因为只有了解了尖锐湿疣症状才能及时的发现尖锐湿疣，才能更早的治好，以免尖锐湿疣反复发作，最后造成更大的痛苦，所以说，了解尖锐湿疣都有哪些症状十分重要，下面我们就来详细的了解一下。

　　临床观察：尖锐湿疣最为典型的症状就是出现红色的丘疹，要注意治疗。男性的患者的尖锐湿疣它是好发于包皮的系带的、冠状沟和肛门的周围和阴囊部位的。病症的初期是淡色的或是红色状的赘生物，它的性质是是非常的柔软的，顶端是有稍尖，慢慢的逐渐长大或是增多的。可发展成为乳头状或是囊状，在肛门的部位慢慢的增大，形状就如菜花，表面湿润或有出血，在颗粒间常常积存有脓液，会散发出恶臭的气味，搔抓后可继发的感染。

　　男性：患者好发于包皮系带、冠状沟、包皮、尿道、阴茎、肛门周围和阴囊。病初为淡红或污红色粟状大小赘生物，性质柔软，顶端稍尖，逐渐长大或增多。可发展成乳头状或囊状，基底稍宽或有带，表面有颗粒。在肛门部常增大，状如菜花，表面湿润或有出血，在颗粒间常积存有脓液，散发恶臭气味，搔抓后可继发感染。位于湿度较低干燥部位的生殖器疣，损害常小而呈扁平疣状。位于湿热湿润部位的疣常表现为丝状或乳头瘤状，易融合成大的团块。有严重肝病的患者湿疣可增大。妊娠可使湿疣复发或生长加快。

　　女性：损害常累及从宫颈到肛门所有鳞状上皮覆盖区域的多个部位，呈多中心病变，严重者可累及宫腔，宫颈湿疣多发生在宫颈移行区内，单发或多发，可融合，有点类似于乳头状上皮增生，但可在半透明的上皮下见到规则的管袢，依靠带放大镜的阴道镜则可以发现约1/3患外阴湿疣的女性有阴道湿疣，阴道湿疣常多发，多见于阴道的上1/3和下1/3部，损害表现为高起，稠密的白色突起，有时呈一凸起无血管分布的角化斑块，阴道湿疣的特点之一是可自发性消退，特别是在宫颈和外阴的病变治疗之后，外阴湿疣最常见，一般为柔软，粉红或灰白色，有血管的无蒂赘生物，表面具有多发的指状突起，初发于潮湿和性交摩擦部位，如阴道口，阴唇，尿道口，处女膜，也可扩散到外阴其他部位或肛周，非黏膜区的湿疣则表现更为角化，类似于寻常疣，女性尖锐湿疣大多数无症状，有时可有瘙痒，疼痛，性交后出血和阴道分泌物。

　　了解了尖锐湿疣症状，希望患者能够尽快的去医院治疗，因为尖锐湿疣如果常时间的治疗不好，很有可能会引发癌症，这都是患者不想看到的。但是因为尖锐湿疣是一种复发性疾病，所以患者正规的专科性疾病医院，希望患者能够早日健康。

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