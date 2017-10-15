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武汉男性尖锐湿疣有什么症状呢？

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2017-10-15武汉黄浦中西医结合医院
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核心提示：武汉男性尖锐湿疣有什么症状呢？我们都知道尖锐湿疣是一种常见的性病，所以在不洁性生活面前，人们是最容易感染上该病的，但是因为尖锐湿疣初期症状并不是很明显，并不对对患者造成很大的伤害，所以导致很多患者耽误治疗，从而病情逐渐严重，伤害也越来越大。因此了解尖锐湿疣的症状，及时的治疗最为关键，下面我们就来了解一下男性尖锐湿疣有什么症状？

　　武汉男性尖锐湿疣有什么症状呢？我们都知道尖锐湿疣是一种常见的性病，所以在不洁性生活面前，人们是最容易感染上该病的，但是因为尖锐湿疣初期症状并不是很明显，并不对对患者造成很大的伤害，所以导致很多患者耽误治疗，从而病情逐渐严重，伤害也越来越大。因此了解尖锐湿疣的症状，及时的治疗最为关键，下面我们就来了解一下男性尖锐湿疣有什么症状？

　　男性尖锐湿疣有什么症状：损害初起为细小淡红色丘疹，以后逐渐增大增多，单个或群集分布，湿润柔软，表面凹凸不平，呈乳头样、鸡冠状或菜花样突起。红色或污灰色。根部常有蒂，且易发生糜烂渗液，触之易出血。皮损裂缝间常有脓性分泌物郁积，致有恶臭，且可因搔抓而引起继发感染。本病常无自觉症状，部分病人可出现异物感、痛、痒感或性交痛。直肠内尖锐湿疣可发生疼痛、便血、里急后重感。

　　尖锐湿疣常见于生殖器和肛周部分，男性多见于包皮、系带、冠状沟、龟头、尿道口、阴茎体、肛周、直肠内和阴囊，女性多见于大小阴唇、后联合、前庭、阴蒂、宫颈和肛周。偶可见于阴部及肛周以外的部位，如腋窝、脐窝、口腔、乳房和趾间等。女性阴道炎和男性包皮过长是尖锐湿疣发生的促进因素。

　　尖锐湿疣传播性强，危害大，所以尖锐湿疣患者必须了解：一、尖锐湿疣传播途径(尖锐湿疣病毒主要有三种传播形式：其一是通过性接触直接传播，其二是通过接触染有HPV的日常生活用品传染，其三是母亲分娩之时通过产道传染给婴儿。但在临床上，性接触传染是最为广泛的一种形式)。二、尖锐湿疣的危害性(发病之初，尖锐湿疣疣体多出现在包皮内、尿道处及肛周。由于这些部位极易感染病原微生物，因此出现疣体后，容易因感染而导致溃疡、化脓、出血、疼痛和肿胀，这是就局病变部位而言。此外，病毒可通过直接接触或被污染物间接传染，导致眼部或口腔病变。再次，如果治疗不够及时，任由病情发展，很可能引发阴茎癌、宫颈癌等恶性肿瘤。)

　　通过以上的了解，希望男性朋友能够尽快的发现尖锐湿疣，然后及时的去医院治疗，这样就能尽快的治好尖锐湿疣，但是患者去医院之前要知道，尖锐湿疣是一种复发性很强的疾病，如果患者盲目的选择，是很难治疗好的，所以患者要想治好尖锐湿疣，一定要选择好的医院。

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