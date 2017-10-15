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武汉女性感染尖锐湿疣有什么症状？

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2017-10-15武汉黄浦中西医结合医院
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核心提示：武汉女性感染尖锐湿疣有什么症状？性病尖锐湿疣是现在女性的杀手，他不但危害女性的身体，也毁了女性的人生，因为尖锐湿疣常常感染在不洁性生活的人群当中，虽然有些患者是间接性感染，但是避免不了别人看自己的眼光，所以及时了解尖锐湿疣的症状，及时的治疗，是非常关键的，下面我们就来一起看看女性感染尖锐湿疣有什么症状？

　　武汉女性感染尖锐湿疣有什么症状？性病尖锐湿疣是现在女性的杀手，他不但危害女性的身体，也毁了女性的人生，因为尖锐湿疣常常感染在不洁性生活的人群当中，虽然有些患者是间接性感染，但是避免不了别人看自己的眼光，所以及时了解尖锐湿疣的症状，及时的治疗，是非常关键的，下面我们就来一起看看女性感染尖锐湿疣有什么症状？

　　女性患者感染上尖锐湿疣，最常见的部分有阴唇、后联合、前庭、阴蒂、宫颈和肛周。偶可见于阴部及肛周以外的部位，如腋窝、脐窝、口腔、乳房和趾间等。女性阴道炎是尖锐湿疣发生的促进因素。

　　女性尖锐湿疣，最典型的症状表现是在发病初期有非常少淡红颜色非常柔软和细小的丘疹，之后随着病情的发展会进一步的变多变大，而且丘疹会相融或者是重叠在一起，表面看上去非常的不平整，像一个疣体。因为一些局部非常的湿热和具有慢性的刺激，所以疣体会快速的变大，最终成为了大小不一样的形状，例如乳头状、菜花状、鸡冠样或者是蕈样，这些疣体的性质非常的柔软，一摸就会非常容易流血。

　　有些女性尖锐湿疣患者在发病期间，产生的分泌物显白色、污秽色或者是红色，浸润在疣体的表面，对女性患者的生活产生很大的不便。疣体的根部又非常的狭窄，而且还有蒂，表面也很湿润，常常有渗液、糜烂、皮损的现象，同时在裂隙间中有非常脓性的分泌物推挤在里面，所发非常容易发生细菌感染，还有非常浓烈的恶臭气味。女性自己感到的症状就是患处非常的痒，有灼痛感或者是压迫感。

　　以上都是女性尖锐湿疣患者最常见的基本认识，尖锐湿疣是一种传染性和复发性疾病，所以患者一定要做好预防措施，而却在医院一定要选择好的医院，以免尖锐湿疣后期造成严重的伤害。

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