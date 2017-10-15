核心提示：武汉包皮尖锐湿疣早期症状？生活中，我们都知道，任何一种疾病只有早发现，早治疗，才能把伤害降低，但是尖锐湿疣的患者可能没有想到，自己身上长的几个不同不痒的小疙瘩就是尖锐湿疣，可见，生活中，多加了解尖锐湿疣的症状也是非常重要的，下面我们就来一起了解一下包皮尖锐湿疣早期症状？

武汉包皮尖锐湿疣早期症状？生活中，我们都知道，任何一种疾病只有早发现，早治疗，才能把伤害降低，但是尖锐湿疣的患者可能没有想到，自己身上长的几个不同不痒的小疙瘩就是尖锐湿疣，可见，生活中，多加了解尖锐湿疣的症状也是非常重要的，下面我们就来一起了解一下包皮尖锐湿疣早期症状？

尖锐湿疣的症状：初起为单个或多个散在的淡红色小丘疹，质地柔软，顶端尖锐，后渐增多增大，依疣体形态可分为丘疹样皮损和有柄型，后者可呈乳头状、菜花状、鸡冠状及蕈样状。疣体常呈白色、粉红色或污灰色，表面易发生糜烂，有渗液、浸渍及破溃，尚可合并出血及感染。男性多见于冠状沟、包皮、龟头、系带、尿道口、阴茎体、会阴，同性恋者多见于肛门及直肠内，女性多见于大小阴唇、阴道口、阴蒂、阴道、宫颈、会阴及肛周，少数患者可见于肛门生殖器以外部位，如口腔、腋窝、乳房、趾间等。

以上的内容就是“包皮尖锐湿疣早期症状”基本介绍。尖锐湿疣是性病中的一种，这种疾病，对于患者来说，危害是相当的大的，严重者，还有一定的癌变性，所以，遇到这样的疾病时，治疗不能大意，一定要找一家好的医院，这样才能治好湿疣。希望患者发现该病后，能够选择好的医院。