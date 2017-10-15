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武汉龟头尖锐湿疣早期症状？

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2017-10-15武汉黄浦中西医结合医院
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核心提示：武汉龟头尖锐湿疣早期症状？龟头上有几个小红点出现，患者可能并没有重视起来，因为龟头炎也可能是这种情况，所以患者私自去药店买些药物使用，但是使用一段时间后，小疙瘩不但没有清除，反而病情更加严重，去医院治疗才知道，自己感染的是尖锐湿疣，所以对于尖锐湿疣症状加深了解，还是非常有必要的，下面我们就来看看龟头尖锐湿疣早期症状？

　　武汉龟头尖锐湿疣早期症状？龟头上有几个小红点出现，患者可能并没有重视起来，因为龟头炎也可能是这种情况，所以患者私自去药店买些药物使用，但是使用一段时间后，小疙瘩不但没有清除，反而病情更加严重，去医院治疗才知道，自己感染的是尖锐湿疣，所以对于尖锐湿疣症状加深了解，还是非常有必要的，下面我们就来看看龟头尖锐湿疣早期症状？

　　尖锐湿疣这种疾病潜伏期很长，患者多在无意中发现生殖器或肛周处长一无痛性疣状物，其潜伏期3周到8个月，平均3个月，多见于性活跃的青、中年男女，发病高峰年龄为20-25岁，病程平均在3-5个月的男女患者，在性接触后不久即发病，而病程平均12个月的男性患者，其性接触者可不发病。

　　多数患者一般无症状。损害大小及形状不等。可仅为数个，亦可为多数针头样大的损害：在阴肛部可长成大的肿瘤样物，有压迫感;有恶臭味;有时小的湿疣可出现阴部痛痒不适，病人可出现尿血和排尿困难;直肠内尖锐湿疣可发生疼痛、便血，而直肠内大的湿疣则可引起里急后重感。

　　男性患者好发于包皮系带、冠状沟、包皮、尿道、阴茎、肛门周围和阴囊;同性恋患者可发生于肛门、直肠;女性好发于阴唇、阴蒂、宫颈、阴道和肛门。病初为淡红或污红色粟状大小赘生物，性质柔软，顶端稍尖，逐渐长大或增多。可发展成乳头状或囊状，基底稍宽或有带，表面有颗粒。

　　在肛门部常增大，状如菜花，表面湿润或有出血，在颗粒间常积存有脓液，散发恶臭气味，搔抓后可继发感染。位于湿度较低干燥部位的生殖器疣，损害常小而呈扁平疣状。位于湿热湿润部位的疣常表现为丝状或乳头瘤状，易融合成大的团块。有严重肝病的患者湿疣可增大。妊娠可使湿疣复发或生长加快。

　　以上就是龟头尖锐湿疣早期症状基本介绍，希望患者能够早日发现尖锐湿疣的症状，及时的去医院治疗早日康复.

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