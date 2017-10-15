核心提示：武汉阴道尖锐湿疣有哪些症状图？在感染尖锐湿疣的时候，女性朋友可能没有感觉，因为感染下体不舒服的时候，常常也会想到妇科疾病，根本不会忘性病那一块想，但是事实就是如此，不想被尖锐湿疣病毒所感染，这种病毒对患者造成的伤害很大，而却能够促使患者表皮增生，因此一旦发现尖锐湿疣症状，应该及时的治疗，那么，阴道尖锐湿疣有哪些症状？下面我们就来一起了解一下。

武汉阴道尖锐湿疣有哪些症状图？在感染尖锐湿疣的时候，女性朋友可能没有感觉，因为感染下体不舒服的时候，常常也会想到妇科疾病，根本不会忘性病那一块想，但是事实就是如此，不想被尖锐湿疣病毒所感染，这种病毒对患者造成的伤害很大，而却能够促使患者表皮增生，因此一旦发现尖锐湿疣症状，应该及时的治疗，那么，阴道尖锐湿疣有哪些症状？下面我们就来一起了解一下。

临床观察：阴道尖锐湿疣一般在高危性行为后3周到8个月左右开始时是细小淡红色丘疹，针尖大小，不痛不痒，逐渐增大增多，表现凹凸不平，呈乳头样，鸡冠状或菜花状，根部常有蒂，白带增多，有臭味道，同房时候可能会有出血及疼痛。

女性尖锐湿疣症状主要表现为女性大小阴唇、尿道口，阴道口， 阴道壁、宫颈以及肛门等部位，也可以发生在直肠，咽喉，眼鼻，口腔等部位，表现为菜花状增生物，高低不平，表面不光滑，发红，容易出血。可同时伴有轻微瘙痒或疼痛感。损害严重可见分泌物增多，有恶臭。

尖锐湿疣传播途径及其危害性：一、尖锐湿疣传播途径(尖锐湿疣病毒主要有三种传播形式：其一是通过性接触直接传播，其二是通过接触染有HPV的日常生活用品传染，其三是母亲分娩之时通过产道传染给婴儿。但在临床上，性接触传染是最为广泛的一种形式)。二、尖锐湿疣的危害性(发病之初，尖锐湿疣疣体多出现在包皮内、尿道处及肛周。由于这些部位极易感染病原微生物，因此出现疣体后，容易因感染而导致溃疡、化脓、出血、疼痛和肿胀，这是就局病变部位而言。此外，病毒可通过直接接触或被污染物间接传染，导致眼部或口腔病变。再次，如果治疗不够及时，任由病情发展，很可能引发阴茎癌、宫颈癌等恶性肿瘤。)

专家建议，治疗尖锐湿疣一定要选择医院，不要盲目的采取治疗，那样只会导致疾病变得严重起来，同时，在平时的日常生活中也要注意好个人的卫生习惯，勤换内裤，目前临床有一种方法可有效治疗尖锐湿疣，见效快，疗效好，短期清除病毒，祝您早日获得健康。