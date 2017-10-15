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武汉外阴尖锐湿疣早期症状？

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2017-10-15武汉黄浦中西医结合医院
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核心提示：武汉外阴尖锐湿疣早期症状？尖锐湿疣是现在性病中发病率很高的一种疾病，该病不但危害很大，而却复发性很强，所以患者一定要重视起来，但是因为尖锐湿疣初期症状不明显，有些患者发现尖锐湿疣症状后，认为是平常的皮损疾病，从而导致尖锐湿疣错过了好的治疗时间，可见，了解尖锐湿疣的症状，才能防止错过好的治疗时间，那么，外阴尖锐湿疣早期症状？下面我们就来一起了解一下。

　　武汉外阴尖锐湿疣早期症状？尖锐湿疣是现在性病中发病率很高的一种疾病，该病不但危害很大，而却复发性很强，所以患者一定要重视起来，但是因为尖锐湿疣初期症状不明显，有些患者发现尖锐湿疣症状后，认为是平常的皮损疾病，从而导致尖锐湿疣错过了好的治疗时间，可见，了解尖锐湿疣的症状，才能防止错过好的治疗时间，那么，外阴尖锐湿疣早期症状？下面我们就来一起了解一下。

　　尖锐湿疣患者要知道，尖锐湿疣在初期，会出现锥状小肉粒小丘疹，一般发生在外生殖器、肛周，多数是粉红色、菜花状，其表面很脆，用手很容易弄掉，同时也是很容易出血及感染。在早期，若是症状表现不明显的尖锐湿疣，会出现外阴瘙痒，灼痛或性交后疼痛等不适症状。多发性鳞状上皮增生，一开始是散在或者是簇状增生粉色、白色小乳头状的疣，柔软，有细指样突起。增大之后呈鸡冠状、菜花状。

　　目前临床上方法颇多，包括冷冻、电灼、激光、微波等。这些治疗方法仅仅能够破坏疣体表面组织，术后必须另外进行抗病毒治疗，治疗过程长，痛苦大，价格昂贵，效果不明显，最主要的是也容易因为人体自身免疫能力下降而反复发作，而且对于采用物理治疗方法治疗的患者，治疗后一般都会留下诸如留下疤痕、反复发作以及影响夫妻生活等方面的问题，这些方法往往会给患者带来更多的痛苦，因此要想治好尖锐湿疣，还需使用科学的方法。

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