核心提示：武汉尖锐湿疣初期症状？性生活的开放，导致很多人们不幸感染上尖锐湿疣，但是因为现在很多人们不了解尖锐湿疣，导致错过了尖锐湿疣好的治疗时间，导致尖锐湿疣病毒在患者表面里面生根发芽，从而更加难治，而却患者要知道，尖锐湿疣反复发作，很有可能会引发癌症，所以了解尖锐湿疣的初期症状及时的治疗，十分重要。下面我们就来全面了解一下。

武汉尖锐湿疣初期症状？性生活的开放，导致很多人们不幸感染上尖锐湿疣，但是因为现在很多人们不了解尖锐湿疣，导致错过了尖锐湿疣好的治疗时间，导致尖锐湿疣病毒在患者表面里面生根发芽，从而更加难治，而却患者要知道，尖锐湿疣反复发作，很有可能会引发癌症，所以了解尖锐湿疣的初期症状及时的治疗，十分重要。下面我们就来全面了解一下。

1、尖锐湿疣初期症状是阴部会出现少数微小谈红色丘疹，男性多见于包皮、龟头、系带及尿道口，尤其以阴唇、明道、阴蒂、肛周及宫颈为多见。

2、在初起时为散在性的小而细嫩、顶部呈尖形的淡赤色疣状丘疹，以后日趋增大增多，长成乳头样、菜花样，呈白色、淡赤色或污灰色，相貌湿润，伴有瘙痒和施压感，这就属于尖锐湿疣的早期症状表现。疣因瘙痒搔抓后而易破溃，可有渗液、出血，如继发玷污则溢脓且恶臭、疼痛等多种尖锐湿疣的早期症状表现。

3、尖锐湿疣通常有三个月的潜伏期，随着病情发展，可在生殖器部位呈现许多不同程度的小丘疹，渐次增大增多，融合成乳头状、菜花状或鸡冠状增生物，根部可有蒂，可有痒感、灼痛和恶臭。

4、肛门、直肠、阴道、子宫颈尖锐湿疣可有疼痛或性交通和白带增多。但约60%病人无任何早期尖锐湿疣的症状。成为巨大尖锐湿疣。妊娠期尖锐湿疣生长快，可能与雌激素增高有关。

在初期一旦发现尖锐湿疣类似症状，一定不可耽误治疗，以免错过好的治疗时间，要知道尖锐湿疣这种疾病，一旦错过早期治疗，后期是非常难以治疗的，严重后，患者还有可能引发癌症，所以患着一定要选择好的医院治疗。最后祝愿患者能够早日康复。