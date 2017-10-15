39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 武汉黄浦中西医结合医院 > 正文
综合
问医生

武汉尖锐湿疣初期长的小红点会痒吗？

新闻文章排行榜
2017-10-15武汉黄浦中西医结合医院
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：武汉尖锐湿疣初期长的小红点会痒吗？专家提醒患者，尖锐湿疣在发病期间会不会痒，没有明确的答案，因为这种疾病因人而异，有些患者感染上尖锐湿疣，会感觉到不适，瘙痒等感觉，但是有些患者却没有，所以患者如果怀疑自己感染上了尖锐湿疣，一定要认真选择方法治疗，及时的治疗最为关键，下面我们就来一起了解一下。

　　武汉尖锐湿疣初期长的小红点会痒吗？专家提醒患者，尖锐湿疣在发病期间会不会痒，没有明确的答案，因为这种疾病因人而异，有些患者感染上尖锐湿疣，会感觉到不适，瘙痒等感觉，但是有些患者却没有，所以患者如果怀疑自己感染上了尖锐湿疣，一定要认真选择方法治疗，及时的治疗最为关键，下面我们就来一起了解一下。

　　尖锐湿疣初期长的小红点会痒吗？专家说，尖锐湿疣到一定的时期会有瘙痒感或痛痒感，引人而已不能确定，所以患者应该注意，患者应该知道，尖锐湿疣是一种性病，因此导致很多患者讳疾忌医，这种心理对尖锐湿疣的治疗是非常不利的，因此，如果发现自己的私处有不适症状，希望您能及时就诊。

　　如果不幸感染尖锐湿疣疾病，一定要及时治疗。治疗尖锐湿疣最重要的是治疗方法，尖锐湿疣只要治疗方案对头方法得当就可以治好的。不过目前很多传统的尖锐湿疣治疗方法如：激光、手术、冷冻、微波手术疗法或服用阿昔洛韦和干扰素等不能清除病变周围皮肤中的潜伏病毒，而且整个治疗过程漫长而痛苦、对生殖器部位局部组织损伤大、且治疗费用高，还特别易复发。所以患者治疗尖锐湿疣还需使用科学的方法治疗。

　　以上的内容就是“尖锐湿疣初期长的小红点会痒吗”基本介绍。尖锐湿疣复发性很强，不是一般的疾病，要想治好，就得找一家好的医院，所谓的好医院，就是有好的疗法，好的专家，这样的治疗，才能防止尖锐湿疣反复发作。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈