核心提示：武汉尖锐湿疣治不好原因是什么？对于尖锐湿疣，相信很多的朋友对此疾病都是有一个良好的认识，该病对患者们形成的伤害是非常猖狂的，并且该病有一个大的特点，那就是好复发，治疗后总是时常性复发，让患者们更加的痛苦不已。那么尖锐湿疣治不好的原因是什么呢？下面就来看看武汉黄浦中西医结合医院带来的相关介绍。

武汉尖锐湿疣治不好原因是什么？对于尖锐湿疣，相信很多的朋友对此疾病都是有一个良好的认识，该病对患者们形成的伤害是非常猖狂的，并且该病有一个大的特点，那就是好复发，治疗后总是时常性复发，让患者们更加的痛苦不已。那么尖锐湿疣治不好的原因是什么呢？下面就来看看武汉黄浦中西医结合医院带来的相关介绍。

医生指出，尖锐湿疣又称生殖器疣或性病疣，是一种由人类乳头瘤病毒引起的性传播疾病。潜伏期在3个月左右，短者3周，长者8个月以上，平均为3个月，主要是性活跃人群，以20～30岁为发病高锋，专家指出，尖锐湿疣之所以会复发，很大程度上是和治疗方法有关，如果治疗方法不能去除疾病的病毒，那么过一段时间后，疾病就会有再次的复发，同时饮食方面也是引起疾病复发的一个重要因素，有些患者在治疗后不注意饮食搭配，吃一些辛辣刺激性的食物，因而把病毒再次激发，对人们进行二次伤害。还有一些患者朋友在治疗还会不断的抽烟和喝酒，其实这也是引发疾病复发的重要原因，如果要想摆脱疾病，那么有好的治疗技术是至关重要的。

为了让患者尽早走出疾病困扰，武汉黄浦中西医结合医院中西医结合术对于泌尿生殖系病毒感染引起的小红点、红丘疹、红斑块、水疱、溃疡、乳头状、珍珠状、刺状小疙瘩及逐渐长大形成的菜花状、鸡冠状疣都可以治好，采用进口基因枪(Genegun)生物免疫制剂皮下注射，可以深入体内清除疣体，杀死病毒，同时又可以在人体产生一种抗体，这种注射只需一次，就可以终身在体内产生抗体，终身免疫，最后再结合排毒药物内服，就可以从根本上治疗尖锐湿疣，让患者达到康复，让患者再也无须忍受疾病带来的各种痛苦。

以上就是为朋友们介绍的关于尖锐湿疣治不好的原因的解说，相信朋友们对此也有了不错的认识。在此专家提醒患者朋友，在对疾病治疗的前后期，我们一定要注意饮食的合理安排，不食辛辣刺激性的食物，多以清淡为主，平时加强锻炼提高自身免疫，这样对于我们快速治疗疾病有很大的帮助。