核心提示：武汉尖锐湿疣有什么症状都有什么？现在我们的社会很开放，人们也总是去各种的娱乐场所消遣，在这里总是有很多人抵不住诱惑就发生不正当的性行为，于是就造成性病侵犯我们的健康生活，尖锐湿疣就是一种，它的危害还特别大，而且传染性强，谁都可能患病，所以大家都要对它有认识，首先去看看尖锐湿疣有什么症状。

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武汉尖锐湿疣有什么症状？专家介绍说，尖锐湿疣最开始就是一些小红疙瘩，亦可为多数针头样大的损害，慢慢的就在生殖器和肛周等部位可长成大的肿瘤样物，有压迫感，有恶臭味，有时小的湿疣可出现阴部痛痒不适，病人可出现尿血和排尿困难;直肠内尖锐湿疣可发生疼痛、便血，而直肠内大的湿疣则可引起里急后重感，最严重还会恶化。

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