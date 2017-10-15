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武汉尖锐湿疣有什么症状都有什么？

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2017-10-15武汉黄浦中西医结合医院
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核心提示：武汉尖锐湿疣有什么症状都有什么？现在我们的社会很开放，人们也总是去各种的娱乐场所消遣，在这里总是有很多人抵不住诱惑就发生不正当的性行为，于是就造成性病侵犯我们的健康生活，尖锐湿疣就是一种，它的危害还特别大，而且传染性强，谁都可能患病，所以大家都要对它有认识，首先去看看尖锐湿疣有什么症状。

　　武汉尖锐湿疣有什么症状都有什么？现在我们的社会很开放，人们也总是去各种的娱乐场所消遣，在这里总是有很多人抵不住诱惑就发生不正当的性行为，于是就造成性病侵犯我们的健康生活，尖锐湿疣就是一种，它的危害还特别大，而且传染性强，谁都可能患病，所以大家都要对它有认识，首先去看看尖锐湿疣有什么症状。

　　武汉尖锐湿疣有什么症状？专家介绍说，尖锐湿疣最开始就是一些小红疙瘩，亦可为多数针头样大的损害，慢慢的就在生殖器和肛周等部位可长成大的肿瘤样物，有压迫感，有恶臭味，有时小的湿疣可出现阴部痛痒不适，病人可出现尿血和排尿困难;直肠内尖锐湿疣可发生疼痛、便血，而直肠内大的湿疣则可引起里急后重感，最严重还会恶化。

　　武汉尖锐湿疣有什么症状？如果说您觉得自己身上有类似以上的症状，一定要去医院检查治疗，武汉黄浦中西医结合医院集结了多位性病诊疗专家、教授、具有高级职称、临床经验丰富的医学专家担任首席专家，高级医学人才组成性病医疗技术骨干，立足湿疣诊疗领域前沿;定期举办大型性病诊疗学术研讨会，不断提高专家的诊疗水平，值得大家的信赖。

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