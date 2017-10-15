核心提示：武汉女性感染上湿疣的症状是什么？生活中由于一些不良性行为的影响，致使很多的女性朋友不慎感染上了尖锐湿疣这种性病，该病由于特殊，所以让很多女性朋友都特别的为难，每天都提心吊胆，害怕不已。那么女性感染上湿疣的症状是什么呢？那么接下来就来看看专家带来的相关介绍。

武汉女性感染上湿疣的症状是什么？生活中由于一些不良性行为的影响，致使很多的女性朋友不慎感染上了尖锐湿疣这种性病，该病由于特殊，所以让很多女性朋友都特别的为难，每天都提心吊胆，害怕不已。那么女性感染上湿疣的症状是什么呢？那么接下来就来看看专家带来的相关介绍。

医生指出，尖锐湿疣是由人乳状瘤病毒感染引起的上皮增生性病变，为重要的性传播疾病之一。温暖潮湿的外阴皮肤粘膜利于其生长、繁殖，形成外阴或阴道尖锐湿疣。女性患者受到尖锐湿疣的危害非常大，当女性的尖锐湿疣发生在外阴处时，最典型的症状表现是在发病初期有非常少淡红颜色非常柔软和细小的丘疹，之后随着病情的发展会进一步的变多变大，而且丘疹会相融或者是重叠在一起，表面看上去非常的不平整，像一个疣体。因为一些局部非常的湿热和具有慢性的刺激，所以疣体会快速的变大，最终成为了大小不一样的形状，例如乳头状、菜花状、鸡冠样或者是蕈样，这些疣体的性质非常的柔软，一摸就会非常容易流血。

以上就是为患者朋友带来的关于“女性感染上湿疣的症状是什么”的介绍，希望可以给女性朋友带来帮助，在此提醒广大的女性朋友，对于感染上尖锐湿疣一定不能慌张，要有及时治疗的意识，只要认准正规的医院进行医治，那么疾病治好是没有问题的。