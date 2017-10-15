核心提示：武汉宫颈尖锐湿疣有哪些伤害？现在感染尖锐湿疣的女性患者不断在增加，现在很多女性对于自己的性行为多数都没有一个良好的约束，经常出入夜店，全然不顾自身的性行为，肆意放纵已经成为一种习惯，可是很多女性患者却没有及时意识到这些行为的背后将会迎来性病的侵扰，宫颈尖锐湿疣就是现在很多女性患者出现的症状，但是这却并没有引起女性足够的治疗意识，那么宫颈尖锐湿疣要哪些伤害呢？那么下面就让我们一起来了解一下。

武汉宫颈尖锐湿疣有哪些伤害？现在感染尖锐湿疣的女性患者不断在增加，现在很多女性对于自己的性行为多数都没有一个良好的约束，经常出入夜店，全然不顾自身的性行为，肆意放纵已经成为一种习惯，可是很多女性患者却没有及时意识到这些行为的背后将会迎来性病的侵扰，宫颈尖锐湿疣就是现在很多女性患者出现的症状，但是这却并没有引起女性足够的治疗意识，那么宫颈尖锐湿疣要哪些伤害呢？那么下面就让我们一起来了解一下。

医生指出，宫颈尖锐湿疣是现在发病率比较高的一种生殖感染疾病，也是一种常发生在性活跃的女性身上的性传播疾病。由于子宫对女性的重要性，所以宫颈尖锐湿疣对女性危害很大。以下就是具体的介绍：

1、导致多部位并发尖锐湿疣。宫颈尖锐湿疣的危害一般是多发的，除宫颈外，外阴、阴道及肛门等部位也可并发。如在妊娠期多发，产后可以自行消退。

2、引起宫颈粘膜病变。宫颈尖锐湿疣的发生主要是宫颈感染人乳头瘤病毒后，引起宫颈粘膜病变，宫颈上出现大小不等的乳头状、疣状突起，多个密集在一起或分散开来，表面灰色或暗红色，触之质地松软。

3、疣体长大后可导致身体不适。尖锐湿疣的症状就是在阴肛部可长成大的肿瘤样物，有压迫感;有时小的湿疣可出现阴部痛痒不适，病人可出现尿血和排尿困难;直肠内尖锐湿疣可发生疼痛、便血，而直肠内大的湿疣则可引起里急后重感。

通过以上专家为朋友们带来的关于“宫颈尖锐湿疣有哪些伤害”的介绍，我们可以看出宫颈尖锐湿疣对患者构成的伤害是非常严重的，所以对于女性而言，发现疾病时务必要进行快速的医治，切不可耽误，否则病情发展只会让自己承受更大伤害，所以这一点女性朋友一定要多加注意。