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武汉男性尖锐湿疣初期症状？

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2017-10-15武汉黄浦中西医结合医院
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核心提示：武汉男性尖锐湿疣初期症状？都说男性有了钱，就会逐渐花心，因此随着生活逐渐的好转，造成了现在很多人们的性生活非常混乱，从而让不少的患者不幸感染上尖锐湿疣，尖锐湿疣危害很大，如果男性朋友不及时的去医院治疗，病情逐渐严重，是有可能引发癌症的，所以患者在了解尖锐湿疣的症状以后，一定要尽快的去医院治疗，下面我们就来一起了解一下。

　　武汉男性尖锐湿疣初期症状？都说男性有了钱，就会逐渐花心，因此随着生活逐渐的好转，造成了现在很多人们的性生活非常混乱，从而让不少的患者不幸感染上尖锐湿疣，尖锐湿疣危害很大，如果男性朋友不及时的去医院治疗，病情逐渐严重，是有可能引发癌症的，所以患者在了解尖锐湿疣的症状以后，一定要尽快的去医院治疗，下面我们就来一起了解一下。

　　尖锐湿疣疾病早期症状图片？

　　一、病变部位：往往这种疾病的病变部位比较广泛，但是相同的一点就是患者的病变部位一般呈肤色、淡粉红色、红色、白色或污灰色，孤立出现或相互融合，表面凹凸不平，大小不等，呈菜花状，蕈样或乳头样的疣丘疹，根部通常有蒂，可自瘙痒，触之易发生出血，偶尔出现渗液或糜烂，少数患者可有恶臭。个别患者有疼痛的感觉或异物感。

　　二、初期症状：在疾病的初期，男性疾病患者经常的病变部位是阴囊、尿道、冠状沟、包皮系带、包皮、阴茎、肛门周围。病初为淡红或污红色粟状大小赘生物，形态如丘疹状、乳头状、菜花状、鸡冠状，性质细嫩、顶端稍尖，无痛痒感，渐渐长大或增多。赘生物基底稍宽或有带，表面有颗粒，表面湿润或有出血，在颗粒间常集中有脓液，散发腐臭气味，搔抓后可继发化脓。位于湿度较低干燥部位的生殖器疣，损害常小而呈扁平疣状。位于湿热湿润部位的疣常表现为丝状或乳头瘤状，易融合成大的团块。

　　三、发病时的症状：患者发病以后，在刚开始的时候往往会出现一些表面上看来比较小的淡红色的丘疹，然后慢慢的这样的小丘疹会长大，表面会出现凹凸不平的柔软乳头样的症状，有的是和菜花一样的样子，在这种丘疹的根部会有蒂，表面看起来是湿润的，而且患者的患病部位会有分泌物出现，分泌物浸渍后一般是灰白色的，污灰色或者是红色的。如果出现了这些症状还没有及时进行治疗的话，患者的患病部位表面会有糜烂的现象，而且还会有瘙痒的症状，并且会发生细菌感染。

　　以上的内容就是“男性尖锐湿疣初期症状”基本介绍。希望对您会有一定的帮助。尖锐湿疣是种性传播疾病，而且易复发，要想治疗好，就不可盲目的跟从治疗，一定要选择好的方法才行。只有好的方法才能治好尖锐湿疣，除了好的方法，在治疗时也要注意饮食清淡。

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