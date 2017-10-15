核心提示：武汉感染尖锐湿疣都什么症状？尖锐湿疣是当今最为常见的性病之一，这种疾病主要通过三个方式感染，性传播，间接性传播，母婴传播，所以人们在了解尖锐湿疣传染途径以后，一定要做好预防措施，然后及时的去医院治疗，但是因为很多患者不了解该病，从而错过好的治疗时间，所以在此我们就来看看首次感染尖锐湿疣都什么症状？

武汉感染尖锐湿疣都什么症状？尖锐湿疣是当今最为常见的性病之一，这种疾病主要通过三个方式感染，性传播，间接性传播，母婴传播，所以人们在了解尖锐湿疣传染途径以后，一定要做好预防措施，然后及时的去医院治疗，但是因为很多患者不了解该病，从而错过好的治疗时间，所以在此我们就来看看首次感染尖锐湿疣都什么症状？

专家说，首先要观察自己的感染部位是否有赘生物，这种缀生物初期一般是颗粒状或丘疹状，大一点缀生物可能会出现凹凸不平的表面，呈现菜花状、乳头状或鸡冠状的外观。缀生物表面颜色不一，有皮肤色、暗灰色、黑色或暗白色。

1、根据疣体外观诊断尖锐湿疣：典型的尖锐湿疣疣体表面是粗糙，凹凸不平的，外观一般呈现刺状、菜花状、乳头状、鸡冠花状或根部有蒂状。所以一旦在外生殖器、肛周、会阴或等部位发现有单发或多发的表面粗糙、外观呈现小丘疹状、刺状、乳头状、菜花状或鸡冠状，或根部有蒂、融合成片的的缀生物时，基本就可以认定为尖锐湿疣。

2、根据醋酸白试验鉴别诊断尖锐湿疣：外观不典型的疣体，可结合醋酸白试验来鉴别诊断(这个试验自己在家就可以做)。方法为：准备3%-5%的醋酸(食用白醋的浓度是4%-6%，可以作为尖锐湿疣鉴别液使用)。将浸透白醋的纱布或纸巾，敷到长出来的增生物上，过3-5分钟后观察突起是否变白(肛周部位的疣体需要10-15分钟)。如果出现增生物明显变白为阳性反应，这种情况下就可以诊断为尖锐湿疣。

以上就是首次感染尖锐湿疣的基本症状，一旦确诊尖锐湿疣，患者一定要及时的去医院治疗，不能耽误，耽误越长，越难治疗，而却还有可能引发癌症，所以患者要铭记。在此希望患者能够早日健康。