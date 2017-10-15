核心提示：武汉尖锐湿疣病情表现，尖锐湿疣是性病中常见的一种，在性病发病率中占第二位。尖锐湿疣通常只要及时地科学治疗，还是比较容易获得治好的。但由于很多患者不能及时地认识到该疾病的病症，患病后存在侥幸心理，忽视早期正规治疗或误诊误治，导致病情恶化，加大了治疗难度，另一方面也加大了病毒的传播几率。

武汉尖锐湿疣病情表现，尖锐湿疣是性病中常见的一种，在性病发病率中占第二位。尖锐湿疣通常只要及时地科学治疗，还是比较容易获得治好的。但由于很多患者不能及时地认识到该疾病的病症，患病后存在侥幸心理，忽视早期正规治疗或误诊误治，导致病情恶化，加大了治疗难度，另一方面也加大了病毒的传播几率。

解读一：尖锐湿疣的临床表现

尖锐湿疣是性病中比较容易诊断的一种，外观比较典型的尖锐湿疣，通常只凭肉眼观察即可判断;结合醋酸白试验诊断结果，绝大多数的尖锐湿疣都不会诊断错误;不典型尖锐湿疣的诊断需要实验室检查。

因而，尖锐湿疣感染可分3种情况：显性感染;亚临床感染;隐性(潜伏)感染。其具体表现为：

一、显性感染

症状初起多为淡红色或皮色丘疹状，渐次增大增多，融合成乳头状、菜花状或鸡冠状增生物，根部可有蒂，疣体表面呈白色，污灰色或粉红色，可有痒感、灼痛和恶臭。有的疣体可呈现条 索状、状或手指状。时间较久者表面可有糜烂渗液，时有痒感而搔抓，可继发细菌性感染，表 面出现脓性分泌物，有臭味和疼痛。

专家特别提醒：如有发现以上症状需及时就医，进行检查确诊，确诊后及时治疗，以免病情恶化。

二、亚临床感染

通常指临床上肉眼不能辨认的病变。主要表现为很微小或外观正常的病损。临床用醋酸白试验检查：用3-5%醋酸外搽或湿敷，2-5分钟后，病灶稍膨降，局部变白者为阳性。在放大镜下更明显，即所谓“醋酸白现象”。

三、隐性(潜伏)感染

是指外观皮肤粘膜正常，5%醋酸发白试验阴性，但用分子生物学检测方法，如PCR，在局部皮肤粘膜可检测到HPV。具有传染性，可发展为亚临床感染和显性感染，如果经过合理治疗，亦可感染消失而不发病。

解读二：怎样来看待尖锐湿疣

由于患者受到一些误导，对尖锐湿疣这个病及其治疗产生了很多错误的认识，有些患者认为得了尖锐湿疣最终就会癌变，或复发了两回就认为这种病没有办法去根，因此背上很严重的心理包袱，无法正常工作和生活，每天在巨大的心理阴影中艰难的生存。多数患者急于摆脱沉重的心理负担，认为得了尖锐湿疣一定要花很多钱才能治好，于是不惜一切代价，倾家荡产也在所不惜。针对这些现象性病专家作出了相关解答。

一、尖锐湿疣与癌变

尖锐湿疣的确有癌变的可能，但发生癌变的比例非常低，并不比吸烟导致癌症的比例高。巨大型尖锐湿疣、反复复发久治不愈的尖锐湿疣癌变的比例比较高，其他种情况癌变的发生并不常 见。患尖锐湿疣后没有必要整天忧心忡忡，应采取积极的科学治疗，不适当的治疗和刺心可加 快恶变。保持健康乐观的情绪，对尖锐湿疣的治疗有非常大的好处;情绪对免疫能力的调节作 用很强，乐观的情绪也和治疗物一样能够增强免疫力，降低复发的可能。

二、正确面对尖锐湿疣复发

尖锐湿疣的复发是全世界都没有解决的难题，任何治疗物和治疗方法都不能保证每一个患者都不复发，但这并不意味着尖锐湿疣就不能完全治好。尖锐湿疣的确有比较高的复发率，但复发的原因与治疗的深浅、范围和亚临床感染都有关，经过适当的抗复发治疗(如清除亚临床感染治疗、增加免疫治疗)，复发率通常可以控制在10%以下，复发次数超过三次的患者并不多见。

解读三：治疗尖锐湿疣的手段

目前，治疗尖锐湿疣一般采用心光、微波、冷冻、电灼、局部外用要等，必要时需通过手术切除。这些疗法都是一些传统的落后的治疗方法，虽然能够去除表面疣体，但是对于皮肤深层的湿疣病毒却不能清除干净，也就不能治好尖锐湿疣，因此，治好尖锐湿疣需要采用一种更为科学先进的治疗方法。

解读四：如何防尖锐湿疣

性病专家提醒：做到以下几点可有效预防尖锐湿疣：

1、坚决杜绝性乱：尖锐湿疣患者中60%是通过性接触染病地。家庭中一方从社会上染病，又通过性生活传染配偶，还有可能通过密切地生活接触传给家中其他人，既带来了生理上的痛苦，又造成家庭不和，背负精神压力。因此提高性道德，不发生婚外性行为是预防尖锐湿疣发生的重要方面。

2、防止接触传染：不使用别人地内衣、泳装及浴盆;在公共浴池不洗盆塘，提倡淋浴，沐浴后不直接坐在浴池地坐椅上;在公共厕所尽量使用蹲式马桶;上厕所前用肥皂洗手;不在密度大、消毒不严格地游泳池游泳。

3、讲究个人卫生：每日清洗外阴、换洗内裤，个人地内裤单独清洗。即使家庭成员间也应该做到一人一盆，毛巾分用。

4、配偶患病后要禁止性生活：如果配偶仅进行了物理治疗，虽然外阴部可见地尖锐湿疣消失了，但患者仍带有人乳头瘤病毒，还应该接受口服要及外洗要地综合治疗，疗后复查。 在此期间如果发生性行为，可使用避孕套进行防护。

5、防止传染给婴儿：孕妇患尖锐湿疣后为了避免分娩时感染胎儿，可选择剖宫产。产后不要与婴儿同盆而浴。