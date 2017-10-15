39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 武汉黄浦中西医结合医院 > 正文
综合
问医生

武汉尖锐湿疣症状！

新闻文章排行榜
2017-10-15武汉黄浦中西医结合医院
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：武汉尖锐湿疣症状！尖锐湿疣又称生殖器疣，是由人类乳头瘤病毒感染引起的好发于外阴及肛门的性传播疾病；主要由HPV6、11等型引起。由于引起尖锐湿疣的某些HPV亚型与生殖器癌如宫颈癌的发生有关，因此格外需要重视！那么尖锐湿疣的症状有那些？

　　武汉尖锐湿疣症状！尖锐湿疣又称生殖器疣，是由人类乳头瘤病毒感染引起的好发于外阴及肛门的性传播疾病;主要由HPV6、11等型引起。由于引起尖锐湿疣的某些HPV亚型与生殖器癌如宫颈癌的发生有关，因此格外需要重视！那么尖锐湿疣的症状有那些？

　　针对尖锐湿疣症状-武汉黄浦中西医结合医院做出如下具体解答：

　　一、尖锐湿疣是由HPV引起。HPV是一种DNA病毒，核心为DNA双链，外绕以蛋白质的衣壳，衣壳由72个亚单位的壳微粒组成。它们排列成立体对称的20面体。DNA双链与其外包绕的外壳合称为核壳体的包绕。核心DNA双链构成了HPV的基因组，有7900个核苷酸碱基所组成，它们编码约9个蛋白质成分，E1-E7、L1、L2分别为编码蛋白质的9个基因，E组基因为病毒DNA复制所需要的基因。L1、L2基因编码病毒颗粒衣壳蛋白质。乳头瘤病毒对宿主有高度的种属特异性，HPV的惟一宿主是人类。

　　二、尖锐湿疣好发于男女生殖器及肛周。男性以冠状沟及包皮系带周围最为常见，也可见于阴茎、包皮、龟头及尿道口等部位。患者大多为处于性活跃期的中青年。发病前多有不洁性接触史或配偶有感染史。潜伏期1～8个月不等，平均3个月。临床上偶可见儿童发病，一般系通过接触污染的用具如毛巾等而传染。

　　三、尖锐湿疣典型损害初发损害为小而柔软的淡红色丘疹，针帽或米粒大，逐渐增大，且数量逐渐增多，成为乳头瘤样、菜花样、鸡冠样或蕈样的赘生物，表面高低不平，质地柔软。如不及时治疗，疣体将逐渐增大，有的成为大的菜花状，基底有蒂;有的彼此融合，成为大块状，淡灰色，表面呈乳头瘤状。

　　以上是武汉黄浦中西医结合医院专家讲述的“尖锐湿疣症状”的具体分析！尖锐湿疣可以发生癌变，流行病学研究表明，湿疣与生殖器癌之间有密切的关系。5%的外阴、宫颈、肛周湿疣经过较长时间的反复发作，可出现癌变，逐步演变成原位癌和浸润癌， 10% 的阴茎包皮湿疣反复发作成顽固性湿疣，很容易转变成阴茎癌，俗称 “ 点天灯 ” 。因此出现不洁性生活的患者朋友们发现自己具备以上症状的时候，一定要抓紧时间尽快治好。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈