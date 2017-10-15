核心提示：武汉尖锐湿疣症状！尖锐湿疣又称生殖器疣，是由人类乳头瘤病毒感染引起的好发于外阴及肛门的性传播疾病；主要由HPV6、11等型引起。由于引起尖锐湿疣的某些HPV亚型与生殖器癌如宫颈癌的发生有关，因此格外需要重视！那么尖锐湿疣的症状有那些？

武汉尖锐湿疣症状！尖锐湿疣又称生殖器疣，是由人类乳头瘤病毒感染引起的好发于外阴及肛门的性传播疾病;主要由HPV6、11等型引起。由于引起尖锐湿疣的某些HPV亚型与生殖器癌如宫颈癌的发生有关，因此格外需要重视！那么尖锐湿疣的症状有那些？

针对尖锐湿疣症状-武汉黄浦中西医结合医院做出如下具体解答：

一、尖锐湿疣是由HPV引起。HPV是一种DNA病毒，核心为DNA双链，外绕以蛋白质的衣壳，衣壳由72个亚单位的壳微粒组成。它们排列成立体对称的20面体。DNA双链与其外包绕的外壳合称为核壳体的包绕。核心DNA双链构成了HPV的基因组，有7900个核苷酸碱基所组成，它们编码约9个蛋白质成分，E1-E7、L1、L2分别为编码蛋白质的9个基因，E组基因为病毒DNA复制所需要的基因。L1、L2基因编码病毒颗粒衣壳蛋白质。乳头瘤病毒对宿主有高度的种属特异性，HPV的惟一宿主是人类。

二、尖锐湿疣好发于男女生殖器及肛周。男性以冠状沟及包皮系带周围最为常见，也可见于阴茎、包皮、龟头及尿道口等部位。患者大多为处于性活跃期的中青年。发病前多有不洁性接触史或配偶有感染史。潜伏期1～8个月不等，平均3个月。临床上偶可见儿童发病，一般系通过接触污染的用具如毛巾等而传染。

三、尖锐湿疣典型损害初发损害为小而柔软的淡红色丘疹，针帽或米粒大，逐渐增大，且数量逐渐增多，成为乳头瘤样、菜花样、鸡冠样或蕈样的赘生物，表面高低不平，质地柔软。如不及时治疗，疣体将逐渐增大，有的成为大的菜花状，基底有蒂;有的彼此融合，成为大块状，淡灰色，表面呈乳头瘤状。

以上是武汉黄浦中西医结合医院专家讲述的“尖锐湿疣症状”的具体分析！尖锐湿疣可以发生癌变，流行病学研究表明，湿疣与生殖器癌之间有密切的关系。5%的外阴、宫颈、肛周湿疣经过较长时间的反复发作，可出现癌变，逐步演变成原位癌和浸润癌， 10% 的阴茎包皮湿疣反复发作成顽固性湿疣，很容易转变成阴茎癌，俗称 “ 点天灯 ” 。因此出现不洁性生活的患者朋友们发现自己具备以上症状的时候，一定要抓紧时间尽快治好。