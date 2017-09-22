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武汉尖锐湿疣有哪些感染源？

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2017-09-22武汉黄浦中西医结合医院
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核心提示：武汉尖锐湿疣有哪些感染源？尖锐湿疣是很常见的一种性传染疾病，其危害很大，很多人饱受其摧残，人们对其很是惧怕，其传染性也很强，也很特殊，致使很多男性被妻子误会，给和睦的家庭带来阴影，甚至导致家庭破裂，所以大家很有必要来了解下尖锐湿疣的传染途径的，这样从很大的程度上能预防发生此类疾病，也可以降低尖锐湿疣的发病率。那么感染的途径到底有哪些呢？

　　武汉尖锐湿疣有哪些感染源？尖锐湿疣是很常见的一种性传染疾病，其危害很大，很多人饱受其摧残，人们对其很是惧怕，其传染性也很强，也很特殊，致使很多男性被妻子误会，给和睦的家庭带来阴影，甚至导致家庭破裂，所以大家很有必要来了解下尖锐湿疣的传染途径的，这样从很大的程度上能预防发生此类疾病，也可以降低尖锐湿疣的发病率。那么感染的途径到底有哪些呢？

　　医师介绍：尖锐湿疣的危害是很大的，患者应该及时治疗才是关键。感染尖锐湿疣的途径有以下几种：

　　1、性器官摩擦：尖锐湿疣的患者在跟性伴侣进行性生活的时候，因为性器官的不断摩擦，会导致皮肤产生细小的，肉眼看不到的皮肤破损，而这个时候很有可能病毒已经被释放出来，病通过 进入性伴侣体内，使得性伴侣也感染上了尖锐湿疣，这是较常见的一种感染途径。

　　2、夫妻互相感染：如果夫妻双方同时患者了尖锐湿疣，那么夫妻两应该一起去医院进行治疗，这样才能有效的解决问题，如果只是治疗一方，那么在性生活中还是会造成感染的。

　　3、接触传播：尖锐湿疣是一种性传播疾病，具有很强的感染性，如果患者接触过的东西很可能会留有HPV的病原体，例如，内裤，毛巾，浴池，浴缸等。

　　4、母婴传播：尖锐湿疣的发病会导致女性患者不能怀孕，而已经怀孕的妇女感染上尖锐湿疣，很可能在生产的时候传染给胎儿。

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