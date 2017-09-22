核心提示：武汉尖锐湿疣的传染途径，尖锐湿疣是常见的一种通过性接触传播的疾病。其还有其他类型的感染方式，例如小小的一个伤口如果接触到病源体，也是会感染的，所以说我们是很有必要来了解下尖锐湿疣的传染途径的，以免有的时候造成不必要的误会。

武汉尖锐湿疣的传染途径，尖锐湿疣是常见的一种通过性接触传播的疾病。其还有其他类型的感染方式，例如小小的一个伤口如果接触到病源体，也是会感染的，所以说我们是很有必要来了解下尖锐湿疣的传染途径的，以免有的时候造成不必要的误会。

医生指出，尖锐湿疣的传播途径主要有以下几种：

1、性接触传播

这是尖锐湿疣的主要传播途径，如果正常人与尖锐湿疣患者进行 行为，因为生殖器外面的疣体特别的脆弱，在 的过程中容易擦破，然后疣体里面的病毒就被释放出来，接触到性伴侣的生殖器上，导致性伴侣被感染。

2、间接性的传播

其主要表现在患者用过的内裤，毛巾，碗筷等通过这些物品的接触而感染的，所以家里有人患上尖锐湿疣，请给他的个人物品进行消毒处理，以免感染其他人，在外旅游的人对此要引起高度的重视。

3、母婴传播

如果孕妇患有尖锐湿疣尤其是临床不明显的子宫部位有病毒感染，生殖器内道会有病毒，分娩时，婴儿经过过道，很可能感染新生儿，所以女性在怀孕初期的时候如发现患有尖锐湿疣，建议打掉孩子，等病治疗好了再作打算。

4、烟雾传染

这种传染的说法相信大家都会感到惊讶，其实这是一项研究表明的结果，在烟雾中发现了尖锐湿疣的病毒，所以不排除这种传染的可能性。

5、自体传染

有些人用手或者其他器具接触过湿疣后，手或者别的器具触碰到别的皮肤地方，使得其他部位皮肤粘膜而引起尖锐湿疣。

武汉尖锐湿疣的传染途径，以上是尖锐湿疣的传播途径，希望能给朋友们带来点实质性的帮助，如果发现自己患有尖锐湿疣请及时到正规的医院检查并治疗，切勿自己买药医治，以免加重病情。