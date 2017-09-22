核心提示：武汉患了尖锐湿疣在生活中的注意事项，尖锐湿疣性疾病是常见的一种，如果患上尖锐湿疣疾病之后，患者首先要调整好自己的心态，积极去治疗，但是在生活方面也要有一定的了解。

武汉患了尖锐湿疣在生活中的注意事项，尖锐湿疣性疾病是常见的一种，如果患上尖锐湿疣疾病之后，患者首先要调整好自己的心态，积极去治疗，但是在生活方面也要有一定的了解。

医师表示：在生活中应该注意以下几点：

1、尖锐湿疣患者在治疗中一定要去正规的医院进行治疗，在治疗过程中切忌抽烟，喝酒，不要吃辛辣刺激性的食物，还有，牛肉，狗肉等都会加重患者的病情。

2、患者要勇于面对，勇敢的和家人进行交流，有必要的话可以参加学习有关性病知识，以取得他们的谅解和支持。

3、医师指出，患者要根据自己的体制和病因选择适合自己的治疗方式。这样才能更快的治疗好自己的疾病。

4、有的患者在出现此病是给自己带来心理压力，可以再医生的指导下服用些镇定药。

5、多参加一些有益于身心健康的活动，例如，下棋，郊游，适当体育锻炼等，这样做的主要原因是分散患者的注意力，使得精神压力变小，有利于病情的恢复。

6、在治疗的时候一定要主要保持自己的心态。