核心提示：武汉尖锐湿疣感染的途径有哪些？尖锐湿疣作为性传播疾病，其危害是很多的。因此，大家若不幸染上，尽早就医很关键。那么，尖锐湿疣感染的途径有哪些？下面一起来武汉黄浦中西医结合医院医师的相关介绍。

武汉尖锐湿疣感染的途径有哪些？尖锐湿疣作为性传播疾病，其危害是很多的。因此，大家若不幸染上，尽早就医很关键。那么，尖锐湿疣感染的途径有哪些？下面来看相关介绍：

尖锐湿疣是由人类乳头瘤病毒(HPV)感染引起的一种性传播疾病，久拖不治势必严重影响自身及家人健康。因此，大家对于尖锐湿疣的治疗应引起重视，选择正规的专科性疾病医院就诊是关键。此外，了解有关尖锐湿疣的感染途径，对于做好尖锐湿疣的预防工作很有帮助。

尖锐湿疣的感染途径，武汉黄浦中西医结合医院的医师总结如下：

1、自行接种

尖锐湿疣的发病会产生瘙痒，给患者带来很大的危害。很多患者会常常会搔抓患处，如不注意卫生，搔抓后接触自己的其他部位，会造成自行接种感染。

2、接触传播

尖锐湿疣是一种性传播疾病，具有一定的感染型。当患者在接触有HPV病原体的物体，如内裤、毛巾等个人卫生用品;浴池、浴缸等公共卫生用品等，会造成接触传染。

3、夫妻相互感染

如果是夫妻双方同时患上了尖锐湿疣，应双方同时进行治疗。因为仅一方治疗是无效的，治疗有效，还是会在性生活中造成相互感染，因此，尖锐湿疣必须夫妻同治，才能有效。

4、母婴传播

尖锐湿疣的发病，导致女性患者不能怀孕。如果是孕妇患上了尖锐湿疣，很可能会传染给胎儿。同时还应多加注意，为了避免分娩时感染胎儿，可选择剖宫产。产后不要与婴儿同盆而浴。