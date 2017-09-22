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武汉尖锐湿疣有什么典型症状表现？

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2017-09-22武汉黄浦中西医结合医院
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核心提示：武汉尖锐湿疣有什么典型症状表现？医生提醒：尖锐湿疣的乳头瘤病毒可经皮肤或黏膜上的小小破裂伤口侵入体内，经过潜伏数日，病菌繁殖到足够的数目便开始发病，要谨慎对待破裂的伤口，那么尖锐湿疣有什么典型症状表现？

　　武汉尖锐湿疣有什么典型症状表现？医生提醒：尖锐湿疣的乳头瘤病毒可经皮肤或黏膜上的小小破裂伤口侵入体内，经过潜伏数日，病菌繁殖到足够的数目便开始发病，要谨慎对待破裂的伤口，那么尖锐湿疣有什么典型症状表现？

　　尖锐湿疣的典型症状表现：

　　尖锐湿疣的典型症状

　　病初为淡红或污红色粟状大小赘生物，形态如丘疹状、乳头状、菜花状、鸡冠状，性质细嫩、顶端稍尖，无痛痒感，渐渐长大或增多，赘生物基底稍宽或有带，表面有颗粒，表面湿润或有出血，在颗粒间常集中有脓液，散发腐臭气味，搔抓后可继发化脓，位于湿度较低干燥部位的生殖器疣，损害常小而呈扁平疣状，位于湿热湿润部位的疣常表现为丝状或乳头瘤状，易融合成大的团块。

　　尖锐湿疣的好发部位

　　女性好发于外阴、阴道、宫颈、肛周，常见两个部位同时发生，假性湿疣一般无症状，有的局部瘙痒，多见两侧小阴唇对称性分布，少见两个部位同时发生，除以上部位外，人体的其他部位也可患病，如口腔、腋窝、脐窝、足趾间等，也可以从身体的其它部位自身接种到生殖器部位，但很少见。

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