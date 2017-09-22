核心提示：武汉尖锐湿疣潜伏期有多长时间？针对此问题，武汉黄欧中西医结合医院的医生介绍，人们所知道的尖锐湿疣只是性传播疾病的一种，尖锐湿疣的潜伏期是因人而异的，下面就来了解下什么是尖锐湿疣潜伏期，潜伏期的时间有多长？

武汉尖锐湿疣潜伏期有多长时间？针对此问题，武汉黄欧中西医结合医院的医生介绍，人们所知道的尖锐湿疣只是性传播疾病的一种，尖锐湿疣的潜伏期是因人而异的，下面就来了解下什么是尖锐湿疣潜伏期，潜伏期的时间有多长？

什么是尖锐湿疣：

尖锐湿疣潜伏期是指感染尖锐湿疣后至尖锐湿疣发病的时间段。这段时间也是具有传染性的，但机率会比有尖锐湿疣临床表现时低。临床工作中曾见过妻子有尖锐湿疣而丈夫没患上的(没有用安全套，多次性接触)，也见过因男方婚外不洁 感染尖锐湿疣，但男方还没出现临床症状时其妻子比他先出现尖锐湿疣症状的。可是这也不意味着患者处于尖锐湿疣潜伏期时，是无法传染该疾病的。

尖锐湿疣潜伏期时间：

从HPV感染人皮肤粘膜后到尖锐湿疣损害出现需要一段时间，将这段时间称为尖锐湿疣潜伏期。尖锐湿疣潜伏期的长短因人而异，有些人的潜伏期短，有些人的潜伏期则较长。据调查尖锐湿疣的潜伏期为3周到8个月，平均2.8个月。

大多数临床观察 尖锐湿疣潜伏期一般为3个月左右，潜伏期较短者3-4周，潜伏期较长者8-12个月左右。有学者认为产期感染HPV的婴儿到2岁都不可能有外生殖器疣的表现，但有57%的患儿在2岁时诊断为喉乳头瘤。

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