核心提示：武汉如何诊断尖锐湿疣？医生介绍：尖锐湿疣初期，患者往往没有明显的感觉，所以患者很容易就忽视，医生提醒：尖锐湿疣如果不引起重视，可以引起一系列的并发症，那么尖锐湿疣怎么发现呢？如何诊断尖锐湿疣？

武汉如何诊断尖锐湿疣？医生介绍：尖锐湿疣初期，患者往往没有明显的感觉，所以患者很容易就忽视，医生提醒：尖锐湿疣如果不引起重视，可以引起一系列的并发症，那么尖锐湿疣怎么发现呢？如何诊断尖锐湿疣？

如何诊断尖锐湿疣？

(一)生殖器鳞状细胞癌多见于40岁以上的人，无不洁 史，损害浸润明显，质坚硬、易出血，常形成溃疡，组织病理检查可以确诊。

(二)扁平湿疣属二期梅毒疹，为发生于生殖器部位的肥厚性斑块，表面扁平而糜烂，可有密集颗粒呈乳头状、菜花状，基底宽阔，暗视野检查可查到梅毒螺旋体，梅毒血清反应强阳性。

(三)生殖器鲍温样丘疹病(BOWENOIDPAPULOSISOFTHEGENITALIS)为多发性小的红褐色丘疹，直径2～10MM，可融合成斑块。损害位于男性的龟头、阴茎干、女性的肛周和阴唇等部位，多见于40岁以下性活跃的人群。临床上像尖锐湿疣而组织学上类似鲍温病。损害可自行消退。

(四)假性湿疣主要发生于女性小阴唇，特别是小阴唇内侧和阴道前庭，呈对称密集分布的直径1～2MM的白色或淡红色小丘疹，表面光滑，宛如鱼子，有些亦呈息肉状。无明显自觉症状，偶有瘙痒。组织病理检查见表皮角质层轻度灶性角化不全、棘层不规则增厚，表皮细胞胞浆丰富，淡染，未见空泡化，真皮浅层毛细血管扩张、充血、周围有稀疏炎症细胞。

(五)阴茎珍珠状丘疹(PEARLYPENI1EPAPULES)为环绕阴茎冠状沟的小珍珠状丘疹，圆锥状、球状或不规则形，直径约1～2MM，沿冠状沟排列成一行或数行，互不融合，无自觉症状。

诊断尖锐湿疣的实验室检查

典型的尖锐湿疣一般不需作实验室检查即可作出诊断。当患者症状不典型，部位不典型，特别是妇女，其阴道口可有类似于尖锐湿疣的假性湿疣，需作实验室检查以明确诊断。常用的实验室检查有如下的方法：

(1)细胞学检查取阴道、子宫颈等部位的湿疣组织作成涂片，作帕氏染色。在涂片中可以见到两种细胞，一种细胞的核周围有晕环，它占据了细胞浆的大部分，而将细胞浆压缩到边缘呈浓缩状，此种细胞称为空泡化细胞，它来源于浅层的鳞状上皮细胞;另一种细胞称为角化不良细胞，可单个或成堆分布，胞浆呈橙红色至淡黄色，核小而致密。在尖锐湿疣病的的涂片中这两种细胞常可混合存在。

(2)组织病理变化主要为角化不全，棘层高度肥厚，乳头瘤样增生。粒层和棘层上部细胞有明显的空泡形成。棘细胞基底细胞有相当数量之核分裂，颇似癌变，但细胞排裂规则，且增生上皮和真皮之间境界清楚。

(3)组织化学检查取少量病损组织制成涂片，用特异性抗人类乳头瘤病毒的抗体作染色。如果病损中有病毒抗原，则抗原抗体结合，在用过氧化物酶抗过氧化物酶(PAP)方法中，核可被染成红色。此法特异性强且较迅速，对诊断有帮助。

对尖锐湿疣的实验室检查，目前还很不成熟，组织学检查和组织病理检查都有一定的误诊率，需在条件好的医院检查。

温馨提示：尖锐湿疣的初期，患者往往没有不适的感觉，有时不能引起患者的足够重视。但如果治疗不及时，可以引起一系列并发症，如溃疡、非生殖器部位的乳头状瘤、甚至癌变等，早期有效治疗是预防尖锐湿疣癌变的较有效方法。