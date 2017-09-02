武汉尖锐湿疣怎么才能治好呢

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核心提示：武汉黄浦中西医结合医院的医生指出，尖锐湿疣是由人类乳头状瘤病毒（HPV）引起的皮肤和粘膜疣状赘生物，不及时、不恰当的治疗会导致复发。未能治好的原因是体内的病毒尚未完全清除。那么，尖锐湿疣怎么才能治好呢？