武汉尖锐湿疣怎么才能治好呢

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核心提示：武汉黄浦中西医结合医院的医生指出，尖锐湿疣是由人类乳头状瘤病毒（HPV）引起的皮肤和粘膜疣状赘生物，不及时、不恰当的治疗会导致复发。未能治好的原因是体内的病毒尚未完全清除。那么，尖锐湿疣怎么才能治好呢？
武汉黄浦中西医结合医院的医生指出，尖锐湿疣是由人类乳头状瘤病毒（HPV）引起的皮肤和粘膜疣状赘生物，不及时、不恰当的治疗会导致复发。未能治好的原因是体内的病毒尚未完全清除。那么，尖锐湿疣怎么才能治好呢？
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众所周知，尖锐湿疣是性病中复发率极高的一种，很多尖锐湿疣患者也在多年的反反复复的就诊、复发、再就诊、再复发的过程中倍受煎熬和折磨。
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