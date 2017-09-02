武汉尖锐湿疣要如何治疗

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核心提示：武汉尖锐湿疣要如何治疗？尖锐湿疣是目前较为常见的一种性病，它是由人乳头瘤病毒引起的，不仅传染性强，而且容易复发。专家说：尖锐湿疣反复发生是因为医生的诊疗水平、治疗技术和病人自身的护理。尖锐湿疣只要正规检查，科学治疗完全可以治好的。