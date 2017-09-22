核心提示：太原得了早泄要做哪些检查呢？ 很多男性朋友在性生活时出现射精过快的现象，担心自己是否患了早泄，但又不能确定，因此总感到不安，给自己很大的精神压力。对此，太原益民中医院男科的专家指出，早泄的诊断要去正规的医院，自我判断往往无法认清性功能障碍的病情，容易发生误诊情况。下面来看看太原得了早泄要做哪些检查呢？

太原得了早泄要做哪些检查呢？ 很多男性朋友在性生活时出现射精过快的现象，担心自己是否患了早泄，但又不能确定，因此总感到不安，给自己很大的精神压力。对此，太原益民中医院男科的专家指出，早泄的诊断要去正规的医院，自我判断往往无法认清性功能障碍的病情，容易发生误诊情况。下面来看看太原得了早泄要做哪些检查呢？

早泄是指阴茎在接触女性生殖器而未插入阴道前就发生射精，阴茎虽能勃起，但射精过早、过快、阴茎随即萎软而不能继续性交，因此男女双方都不能得到性满足，所以早泄是男性性功能障碍的表现之一。

太原得了早泄要做哪些检查呢：

1、前列腺液检查：正常为乳白色、偏碱性，高倍镜下可见满视野的微小、折光的卵磷脂颗粒，少许上皮细胞、淀粉样体及精子，白细胞数大于十，有炎症时白细胞数目增加，甚或见到成堆脓细胞，卵磷脂颗粒显着减少。

2、前列腺B超检查：正常前列腺声象图为横切面呈粟子形，包膜呈光滑的光环，内部为细小低回声，分布均匀，中心有一小光环为尿道。前列腺B超检查有助于对前列腺癌位置、大小、形态、腺内侵犯范围的判断，便于诊断前列腺疾病引起的早泄。

3、性神经功能检测：针对早泄进行科学诊断，从性神经角度找出早泄的根本病因，并能准确的确定早泄的程度，再根据病因针对性选择早泄的治疗方法。

4、男性性激素三项检测：男性性激素检查包括促卵泡生成激素、黄体生成激素、睾酮。

治疗男性早泄，太原益民中医院男科采用“显微镜下高选择性阴茎背神经微控术”，安全有效，让男人打好持久战！

1、微创无痛：在高倍显微镜下，医生能够在十分清晰的视野下，把男性生殖器官的神经一根根地游离出来，从而避免手术的盲目性，确保手术安全。

2、安全可靠：在"游离"的基础上，再做男性生殖器官敏感试验，确认导致过早结束的罪魁祸首——敏感神经，消除了传统早泄手术存在的不确定性和不安全性因素，有效避免了术后阴茎头部感觉持久减退和神经分离术后水肿疼痛等并发症，为手术安全提供了第二重保障。

3、效果显著：由于使用了显微设备，不但可避免误伤，在治疗上还具有创伤小、痛苦小、时间短、效果真实可靠等优点。

温馨提示：太原得了早泄要做哪些检查呢？一旦发现自己患病，不要拖延，要尽快到正规医院进行治疗！如有需求，欢迎您随时来 我们太原益民中医院男科进行诊治，或者您也可以先通过在线咨询者，与我们的在线医生交流。