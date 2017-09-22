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太原早泄都有哪些病因呢

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2017-09-22
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核心提示：太原早泄都有哪些病因呢？提到早泄，在如今的社会压力条件在，相信很多男性都有这类问题发生，有些时候并不是我们生理上出现了问题，更多是时候是一种心理上的压力导致。正因为大部分男性同胞对于早泄的主要并不是很了解，才致使男性同胞自卑，痛苦等心理产生，得不到及时的治疗，带来更严重的影响。到底太原早泄都有哪些病因呢？下面我们跟着太原益民中医院男科专家具体了解一下吧！

　　太原早泄都有哪些病因呢？提到早泄，在如今的社会压力条件在，相信很多男性都有这类问题发生，有些时候并不是我们生理上出现了问题，更多是时候是一种心理上的压力导致。正因为大部分男性同胞对于早泄的主要并不是很了解，才致使男性同胞自卑，痛苦等心理产生，得不到及时的治疗，带来更严重的影响。到底太原早泄都有哪些病因呢？下面我们跟着太原益民中医院男科专家具体了解一下吧！

　　早泄的主要病因有：

　　1、对于异性生活往较少，并且缺乏性知识：很多男性在社会交往中，与女性生活往少，并且与女性在一起的时候，过于拘谨和羞怯.有些男性对性知识缺乏，对性有神秘感，易紧张恐慌，这边容易造成早泄

　　2、夫妻关系间的不融洽：在那些女人当家的家庭，由于对妻子过分畏惧，过度崇拜，自卑心理强烈，后者对妻子怀有潜在的敌意，这些都会发生早泄.丈夫对妻子不满时，作为性欲的发泄，多为草草了事快速射精

　　3、有婚前性行为：通常一些青年在婚前发生性行为，由于紧张，兴奋来得快，匆忙射精，这样在婚后难以改变，已经建立的射精方式

　　4、有过手~淫史：有些人有过度的手~淫史，虽然手~淫对本身并不会直接引起早泄，但由于长期手~淫时，怕被父母或同宿舍伙伴发现，总想尽快结束，于是养成匆忙射精的习惯

　　5、器质性原因：器质性原因造成的早泄，常伴有不同程度阳痿，像前列腺炎、糖尿病神经病变、尿道炎、阴茎包皮、系带过短等，均都可发生早泄症状

　　太原早泄都有哪些病因呢？现在起码对于早泄的病因有了了解，对于引起早泄的主要病因男性同胞应该多留意，尽量避免这类问题导致早泄情况的出现。如果男性同胞发现自己可能患有早泄问题，不要慌张，早泄并非治不好，一定要及时的去医院积极的配合治疗，争取早日重展男性雄风！

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