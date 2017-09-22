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太原前列腺医院

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2017-09-22
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核心提示：慢性前列腺炎会在很多男性身上出现。尿频、尿急、下腹坠胀，让很多人感到很不适应。前列腺炎有哪些症状呢？太原前列腺炎医院——太原益民中医院！

　　慢性前列腺炎会在很多男性身上出现。尿频、尿急、下腹坠胀，让很多人感到很不适应。前列腺炎有哪些症状呢？太原前列腺炎医院——太原益民中医院！

　　急性细菌性前列腺炎虽然在疾病中很少发生，但是如果一旦发生就会来势凶猛。它的症状是高热寒战、尿频、尿急、尿痛，在肛门或或者会阴部会有剧烈疼痛的感觉。在检查肛门的时候就会发现前列腺肿胀和触痛十分明显。

　　慢性细菌性前列腺炎的临床症状使下腹部和会阴部会有疼痛的感觉，还会有尿频、尿急和尿频的症状。在检查的时候要求前列腺液里面的白细胞异常升高并培养出细菌的时候诊断。由于一些抗菌药物没有办法渗透到前列腺，所以在治疗的基础上是很困难的，而且治疗上时间比较常，而且比较容易复发。

　　德国离子肽前列腺可视腔道介入术治疗五大优势

　　前列腺可视腔道介入治疗是一种综合国内外先进技术的首创治疗方法，它采用ZRL-II-A型可视腔道介入治疗系统进行治疗，该系统配有B超系统，集生物闭合电路原理、微波、短波、射频等热效应，以及中西药加压灌注、局部药物灌冲洗、高频电磁场震荡效应、把药物快速推进导入病灶部深层处等多家优点的集中产物，它克服了单一治疗的不足，加强各种治疗的协同作用，是一种综合的治疗方式，能更好地杀灭致病微生物，进一步提高了治疗效果。

　　1、更安全

　　治疗过程采用超导可视定位技术，操作简便、安全无创。

　　2、更准确

　　测温定位于病灶组织，真实可靠，特制导管金属点击在B超显示下准确定位。

　　3、无创伤

　　电磁场原理，升温迅速，对组织无损伤。治疗室不需屏蔽保护，对人体无电磁辐射伤害。

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