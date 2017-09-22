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太原看前列腺炎医院哪家好？吴先生在山东太原市经营酒吧，酒吧经营的时间不长，事业心狠强的吴先生对酒吧投入了百分百的精力。为此，生活完全无规律可循，经常凌晨三四点睡觉，加之平时为了应酬喝的酒也不少。在自己的努力下，吴先生经营的酒吧生意挺好的。只是，吴先生的身体却垮掉了。年初的时候，吴先生因为不适到太原益民中医院男科就诊。检查显示，吴先生患了男科高发疾病前列腺炎。随即，吴先生在医院接受了治疗，但因为怕耽误酒吧的管理工作，专家建议的治疗吴先生也没完全接受，托着还未愈的身体，吴先生强烈要求自行出院了。出院后，吴先生也没机会调养，工作生活方式还是像之前那样，经常晚睡还得喝酒。没过久，病症复发，出现尿频尿急尿痛症状，此外小腹、腰部等等也开始出现疼痛症状。知道可能是病情严重了的吴先生，先开始自己在网上查了查资料，就自行去买了些药“自治”，但一直效果不佳，甚至在患病期间还因轻信某“神药”而被骗去几千块钱。较后，没办法才又到太原益民中医院男科接受治疗。后经专家对病症的详细检查和认真分析，决定采用CT可视腔道介入系统帮助吴先生治疗，两个疗程后，吴先生病症完全消失，随访至今无任何复发迹象，身体状态良好。

太原看前列腺炎医院哪家好？前列腺炎的误区有哪些？

误区一、前列腺炎不能治好成为慢性前列腺炎

其实疾病的病理改变是比较复杂的，许多潜在因素都可能加重前列腺充血，引起症状出现反复，比如身体过度疲劳、饮食不规律等。慢性前列腺炎不是治不好，而是在治疗不当，不坚持治疗，不注意治疗后的预防保护的情况下治不好。接受正规、科学的治疗，同时改掉一些不良习惯，就一定能够治好慢性前列腺炎。

误区二、慢性前列腺炎跟前列腺增生症是一回事

经常有患者将这两者混为一谈，其实慢性前列腺炎和前列腺增生症是两种性质完全不同的疾病，病因、病理各异，二者不存在必然的联系。

误区三、只有抗菌素才能治好慢性前列腺炎

慢性前列腺炎患者有相当多的是属于无菌性的，只有少数的慢性前列腺炎是由病原微生物引起的，采用抗菌素来治疗，自然难以取得良好效果

太原看前列腺炎医院哪家好？德国离子肽前列腺腔内消融术是目前世界上治疗前列腺炎、前列腺增生等前列腺疾病的新方法、新技术。世界卫生组织倡导的微创性治疗方法，是西北地区科技部认定和推广的西北地区级重点科技成果，受到全国多位医学界权威人士的充分肯定。

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