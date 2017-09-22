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太原看前列腺炎医院哪家好

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2017-09-22
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核心提示：太原看前列腺炎医院哪家好？【专业男科医院】太原益民中医院汇聚了一批具有丰厚临床经验的专家团队，他们遵循严厉的科学理念、治病救人的行医宗旨，专心各类男科疾病的研究，治疗率高达98．4％以上。医资力量雄厚，阵容强大，医术精深。

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　　太原看前列腺炎医院哪家好？吴先生在山东太原市经营酒吧，酒吧经营的时间不长，事业心狠强的吴先生对酒吧投入了百分百的精力。为此，生活完全无规律可循，经常凌晨三四点睡觉，加之平时为了应酬喝的酒也不少。在自己的努力下，吴先生经营的酒吧生意挺好的。只是，吴先生的身体却垮掉了。年初的时候，吴先生因为不适到太原益民中医院男科就诊。检查显示，吴先生患了男科高发疾病前列腺炎。随即，吴先生在医院接受了治疗，但因为怕耽误酒吧的管理工作，专家建议的治疗吴先生也没完全接受，托着还未愈的身体，吴先生强烈要求自行出院了。出院后，吴先生也没机会调养，工作生活方式还是像之前那样，经常晚睡还得喝酒。没过久，病症复发，出现尿频尿急尿痛症状，此外小腹、腰部等等也开始出现疼痛症状。知道可能是病情严重了的吴先生，先开始自己在网上查了查资料，就自行去买了些药“自治”，但一直效果不佳，甚至在患病期间还因轻信某“神药”而被骗去几千块钱。较后，没办法才又到太原益民中医院男科接受治疗。后经专家对病症的详细检查和认真分析，决定采用CT可视腔道介入系统帮助吴先生治疗，两个疗程后，吴先生病症完全消失，随访至今无任何复发迹象，身体状态良好。

　　太原看前列腺炎医院哪家好？前列腺炎的误区有哪些？

　　误区一、前列腺炎不能治好成为慢性前列腺炎

　　其实疾病的病理改变是比较复杂的，许多潜在因素都可能加重前列腺充血，引起症状出现反复，比如身体过度疲劳、饮食不规律等。慢性前列腺炎不是治不好，而是在治疗不当，不坚持治疗，不注意治疗后的预防保护的情况下治不好。接受正规、科学的治疗，同时改掉一些不良习惯，就一定能够治好慢性前列腺炎。

　　误区二、慢性前列腺炎跟前列腺增生症是一回事

　　经常有患者将这两者混为一谈，其实慢性前列腺炎和前列腺增生症是两种性质完全不同的疾病，病因、病理各异，二者不存在必然的联系。

　　误区三、只有抗菌素才能治好慢性前列腺炎

　　慢性前列腺炎患者有相当多的是属于无菌性的，只有少数的慢性前列腺炎是由病原微生物引起的，采用抗菌素来治疗，自然难以取得良好效果

　　太原看前列腺炎医院哪家好？德国离子肽前列腺腔内消融术是目前世界上治疗前列腺炎、前列腺增生等前列腺疾病的新方法、新技术。世界卫生组织倡导的微创性治疗方法，是西北地区科技部认定和推广的西北地区级重点科技成果，受到全国多位医学界权威人士的充分肯定。

　　特有MPS定位系统对前列腺病变部位实时寻迹，动态跟踪，并将离子钛探头准确送达病变部位，和精选中药共同作用，形成高浓度药物离子堆，达到全方位锁定病灶，无遗漏。

　　专业安全保障系统确保治疗在安全轨道上进行。独有的离子钛粒子，瞬间突破前列腺脂质包膜屏障，快速进入前列腺小管内发挥功效，全面歼灭各种原体、致病菌。

　　精选中药在高精电脑技术全面导航下，进一步疏通堵塞的前列腺小腺管，安全消除会阴部账痛、尿频、尿急、尿痛、睾丸胀痛等临床症状，达到全面有效的治疗效果。

　　独特的激活和调节神经性中枢功能，使因前列腺肿大而压迫的周围神经恢复正常，有效解除前列腺疾病并发的男性功能障碍，使男性功能全面恢复。

　　太原看前列腺炎医院哪家好？太原益民中医院男科医院特别开设专家在线咨询服务，如果您对上述有任何疑问，或者想了解更多信息，在线医生会为您进行解答，而且他们会根据您的情况，给你提供更加专业和有针对性的解决方法，并为您保密。您也可以拨打电话直接咨询在线医生。

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