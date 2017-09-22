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太原前列腺检查去哪好？“我的前列腺炎终于治好啦！”王先生，年末工作较为繁忙，经常加班，在单位一坐就是，很少有运动。劳碌后，回到家喜欢喝点啤酒缓解缓解压力，麻醉一下疲惫的身体，这样的习惯持续了一年多。近日，公司的小张见王经理出入厕所的频率明显增多，出于关心，就提醒经理说：“这么频繁地去厕所是不是得了前列腺炎了？去医院检查检查吧。”谁知，王经理不但没听进去，还给了小张一个很难看的脸色。

但是没过多久，王经理的症状越来越严重了，还尿急、尿痛。搞得他实在是难以忍受，最终，走进了太原益民中医院男科，接待他的是泌尿外科王显亮主任，经仔细的检查，较后诊断为慢性前列腺炎，确定用太原益民中医院男科的“可视腔道介入导融术”治疗后，不久王经理康复了，还不时打来电话告诉主任说，现在整个人的精神非常的好，工作起来动力十足。

太原前列腺检查去哪好？太原益民中医院男科专家一直强调，在没有经过检查的情况下，是不能擅自服用治疗前列腺炎的药品的。

原因有二：

一、盲目吃药会使菌群失调，导致“破坏性治疗”，增加治疗难度。太原益民中医院男科会经常接诊到前列腺炎久治不愈的患者，因为这些患者前期盲目地使用了一些抗生素，这期间症状减轻，但药一停症状复发，复发后还继续用药，这样来来回回的，较终使菌群失调，破坏性治疗就是这样造成的;

二、先进的前列腺炎诊疗技术强调“病因分型”的基础上针对施治。前列腺炎分好几种类型，而饰面上尚没有针对某种类型的前列腺炎的专用药。如果在不清楚是哪种类型前列腺炎的情况下，盲目用药，疗效未可知，甚至可能适得其反！所以，治疗前列腺炎的科学方法是找准病因，分型治疗、综合治疗。显然，这就不是服用什么药来治疗的问题，而是必须到专业的男科医院接受规范的诊治。

太原前列腺检查去哪好？太原益民中医院男科历经多年经验积累和临床实践证明，前列腺炎按照细菌性前列腺炎，非细菌性前列腺炎，慢性顽固性前列腺炎分型治疗更规范、更合理。而“前列腺炎分型疗法”独特的腔内场效消融系统，CIS治疗系统，以及五位一体治疗系统的对症各型前列腺炎，治疗效果更理想、更健康。