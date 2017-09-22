核心提示：太原前列腺炎是怎么护理的？太原益民中医院专家提示：前列腺炎患者怎么护理，前列腺炎男科常见疾病，是一种多发病，像感冒一样多发于男性朋友，前列腺炎会严重影响男性生殖健康，严重会导致男性不育，下面看下前列腺炎患者怎么护理：

太原前列腺炎是怎么护理的？太原益民中医院专家提示：前列腺炎患者怎么护理，前列腺炎男科常见疾病，是一种多发病，像感冒一样多发于男性朋友，前列腺炎会严重影响男性生殖健康，严重会导致男性不育，下面看下前列腺炎患者怎么护理：

太原前列腺炎是怎么护理的？

1. 节制性生活。预防前列腺肥大，需要从青壮年起开始注意，关键是性生活要适度，不纵欲也不要禁欲。性生活频繁会使前列腺长期处于充血状态，以至引起前列腺增大。因此尤其是要在性欲比较旺盛的青年时期，注意节制性生活，避免前列腺反复充血，给予前列腺充分恢复和修整的时间。当然，过分禁欲会引起胀满不适感，同样对前列腺也不利。

2.不憋尿。一旦膀胱充盈有尿意，就应小便，憋尿对膀胱和前列腺不利。在乘长途汽车之前，应先排空小便再乘车，途中若小便急则应向司机打招呼，下车排尿，千万不要硬憋。

3. 多饮水。多饮水就会多排尿，浓度高的尿液会对前列腺产生一些刺激，长期不良的刺激对前列腺有害。多饮水不仅可以稀释血液，还可有效稀释尿液的浓度。

4.多放松。生活压力可能会增加前列腺肿大的机会。临床显示，当生活压力减缓时，前列腺症状会得到舒缓，因而平时应尽量保持放松的状态。

5.洗温水澡。洗温水澡可以舒解肌肉与前列腺的紧张，减缓不适症状，经常洗温水澡无疑对前列腺病患者十分有益。如果每天用温水坐浴会阴部1―2次，同样可以收到良好效果。

6. 防止受寒。不要久坐在凉石上，因为寒冷可以使交感神经兴奋增强，导致尿道内压增加而引起逆流。

7. 保持清洁。男性的阴囊伸缩性大，分泌汗液较多，加之阴部通风差，容易藏污纳垢，局部细菌常会乘虚而入，这样就会导致前列腺炎、前列腺肥大、性功能下降，若不及时注意还会发生严重感染。因此，坚持清洗会阴部是预防前列腺炎的一个重要环节。

8.调节生活。应尽量不饮酒，少吃辣椒、生姜等辛辣刺激性强的食品，以避免使前列腺及膀胱颈反复充血、加重局部胀痛的感觉。

太原益民中医院专家提示：太原前列腺炎是怎么护理的？看了以上介绍你对前列腺炎在家怎么护理有了了解吧！希望对您有所帮助，男科专家说，想预防前列腺炎，就要注意运动、戒除手淫、不要有过频的性生活，不要吃辛辣食物，戒烟限酒有注意预防前列腺炎！