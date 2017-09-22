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太原慢性前列腺炎应如何治疗

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2017-09-22
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核心提示：太原慢性前列腺炎应如何治疗？对于慢性前列腺这一常见的疾病，在太原，很多男性朋友们一般都会选择太原益民中医院，之所以选择太原益民中医院，是因为太原益民中医院在治疗男科上有着多年的研究、独特的诊疗方法和丰富的临床经验，正因为这三点，让很多来就医的男性朋友们有了一个健康的身体。那么是什么样的方法呢，让我们来具体了解下吧。

　　太原慢性前列腺炎应如何治疗？对于慢性前列腺这一常见的疾病，在太原，很多男性朋友们一般都会选择太原益民中医院，之所以选择太原益民中医院，是因为太原益民中医院在治疗男科上有着多年的研究、独特的诊疗方法和丰富的临床经验，正因为这三点，让很多来就医的男性朋友们有了一个健康的身体。那么是什么样的方法呢，让我们来具体了解下吧。

　　前列腺炎治疗：我们采用“性功能穴位刺激特色针灸疗法+博尔肽”，中西医结合，双管齐下，对各种急慢性前列腺炎引起的尿频、尿急、尿不尽、性功能障碍等症状有明显改善，根据情况正确治疗，最终达到康复前列腺的治疗目的。

　　益民中医院，中医调治前列腺，主张从整体出发，调整机体功能。强调肾为先天之本。注重调理脾肾，固护根本，而后利湿泄浊，活血化瘀，软坚散结，并在辨证施治的同时结合证型的具体情况及时配合前列腺按摩，再配合西医西药，双管齐下，临床上取得满意的疗效。

　　疗法原理：太原益民中医院老中医与知名三甲医院专家多年的共同研究所得成果，是当前行业内治疗前列腺炎最有效的方法。中医评估/设备检测、西医治疗、穴位刺激、调养巩固，康复调理。只需五步，轻松解决前列腺难题。

　　a、通过前列腺B超检查、前列腺液检查，结合中医前列腺性功能下滑评估，多种科学手段结合，准确找到前列腺致病原因。

　　b、通过温热效应，改善前列腺病灶组织温度，促进热敏芽物的局部释放，提高局部抗菌药物的浓度，穿透前列腺脂质包膜，促进腺体组织代谢增快，促进炎症吸收，脓栓液化，瘢痕软化，脓肿消退。将特制艾灸作用于特定穴位，起到温经通络，升阳降阴，行气活血，驱寒逐湿，消肿散瘀等。

　　c、通过对相关穴位进行针灸刺激，达到调和阴阳，扶正祛邪，疏经通络，祛除局部炎症，巩固前列腺治疗效果，配合前列腺按摩，再配合西医西药，双管齐下，临床上取得满意的疗效。

　　中医特色+西医综合治疗前列腺炎，我们主张具体分析其病因，发病和相火妄动、脾胃受损、败精瘀阻等因素相关，又与心、脾、肾等脏腑关系密切。分型辩治，从根本上解决了包膜隔离药物难以进入前列腺内部、前列腺管阻塞药物难以在前列腺内部扩散这两大前列腺炎治疗的传统难题。

　　太原慢性前列腺炎应如何治疗？上文就是针对慢性前列腺问题太原益民中医院的特色诊疗方法，对于广大男性朋友来说，慢性前列腺带来的影响十分严重，所以男性朋友们一定要重视起来，如果对慢性前列腺问题的治疗还存在其他疑问，可以在线咨询我们，专家都会为你们详细解答。

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